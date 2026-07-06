Россия последовательно формирует «по-настоящему независимую промышленность» и уже зарекомендовала себя как надежный поставщик высокотехнологичной продукции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

По его словам, несырьевой неэнергетический экспорт российских товаров в 2025 году вырос на 11%. Основной вклад в эту динамику внесли закупки Китая, Индии, Беларуси и Казахстана.

Глава правительства подчеркнул, что масштабные инициативы по развитию промышленности направлены на то, чтобы выпускать большинство наиболее востребованных товаров на собственных мощностях.

Одним из ключевых факторов технологического суверенитета Мишустин назвал внедрение отечественного инженерного программного обеспечения. Для ускорения перехода на такие решения кабмин запустил новый механизм поддержки: предприятия смогут компенсировать до половины затрат на закупку и установку российских систем.

Премьер также привел ряд показателей работы промышленности в новых условиях. По его данным, машиностроительный комплекс за первые пять месяцев года прибавил почти 8%, а обрабатывающая промышленность за последние три года выросла почти на 23%. По итогам 2026 года ожидается дополнительный рост на 1%.

В кораблестроении, как отметил Мишустин, перевыполнен план сдачи судов: за последние полтора года на воду спустили 150 судов различных типов, включая два первых газовоза.

Отдельно он остановился на авиастроении. По словам главы правительства, в ближайшее время планируется сдача новейшего российского турбовинтового самолета Ил-114-300, а со следующего года авиакомпаниям начнут поставлять полностью российский Ту-214.

При этом Мишустин признал, что под влиянием макроэкономической ситуации «темпы наращивания объемов выпуска продукции несколько снизились».

Промышленная ипотека и поддержка компаний

На «Иннопроме» премьер объявил, что правительство дополнительно направит более 3 млрд рублей на программу промышленной ипотеки. Эти средства выделят сверх более чем 8 млрд рублей, уже предусмотренных в бюджете на 2026 год.

За время действия программы, по словам Мишустина, было выдано около 1,1 тыс. льготных кредитов на общую сумму 116 млрд рублей.

«Промышленная ипотека помогла защитить рабочие места, не допустить закрытия многих площадок после ухода из страны ряда зарубежных компаний», — сказал глава кабмина.

Он также напомнил, что с этого года власти оптимизировали порядок предоставления поддержки промышленным компаниям. В частности, по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений предприятия могут получать возмещение значительной части затрат на создаваемую производственную и вспомогательную инфраструктуру — как в форме субсидий, так и через налоговые вычеты.

При этом, подчеркнул Мишустин, меры поддержки должны быть привязаны к ключевым показателям каждого предприятия: объему выпуска, загрузке мощностей и долгосрочной устойчивости.

Говоря о кадровом вопросе, премьер сообщил, что приоритетным производствам ежегодно требуется около 100 тыс. высококвалифицированных специалистов, прежде всего рабочих профессий. Для решения этой задачи в регионах открывают образовательные кластеры на базе колледжей и техникумов, а в вузах работают инженерные центры.

Международное сотрудничество

Мишустин отметил, что развитие наукоемких технологий невозможно без международного сотрудничества и обмена опытом с зарубежными партнерами. По его словам, России «есть что предложить и чему научиться».

Глава правительства заявил, что власти работают над созданием устойчивых кооперационных связей с дружественными странами, прежде всего в рамках ЕАЭС, СНГ, БРИКС и ШОС.

«Отечественный производственный комплекс обладает значительным потенциалом и ресурсами для реализации с дружественными государствами крупных проектов практически любой сложности», — сказал он.

16-я Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Страной-партнером в этом году выступает Индонезия. Организаторами являются Министерство промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области.

Мишустин назвал выставку знаковой площадкой для демонстрации передовых технологий. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители более 50 стран, в том числе 25 официальных делегаций.

О сотрудничестве с Арменией