Экстренная торговая помощь Армении со стороны Евросоюза, о подготовке которой сообщили СМИ, является актом пропаганды и будет носить временный характер, заявила RTVI член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева.

По данным Financial Times, Еврокомиссия разрабатывает для Армении так называемые автономные торговые меры, в частности, пониженные пошлины на экспорт армянских продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Как ожидается, экстренная помощь охватит большую часть из примерно 20 категорий товаров, на которые распространяются ограничения РФ. Убытки Армении из-за российских ограничительных мер оцениваются в сумму в размере около €420 млн в год, говорится в статье.

«Я думаю, что это больше акт политической пропаганды, даже политико-психологической пропаганды», — сказала Дмитриева.

Она обратила внимание на то, что «организация постоянного потока продукции из Армении в Европу проблематична» в то время как логистические цепочки ЕС уже давно налажены.

«Кроме того, страны ЕС, особенно южные, могут производить все то, что производит Армения, и не худшего качества, а даже и лучшего. А защита своего сельхозпроизводителя в Европе уже давно отрегулирована, в том числе на законодательной основе», — добавила парламентарий.

В целом, по мнению Дмитриевой, то, что предлагается Армении ЕС — это «мера пропагандистская и к тому же временная».

«Для Армении сотрудничество с Россией имеет исключительный характер, в том числе потому что в России сельхозпродукция Армении востребована. Потому что принципиально другой климат и традиционное отношение к этим продуктам, позитивное. Российский потребитель ее знает», — рассуждает депутат.

Дмитриева напомнила, что Армения получала от России в том числе удобрения и пестициды.

«Советские традиционные кооперационные связи, которые были созданы и развиты в условиях бывшего СССР, да еще и со времен Российской империи, их не так-то легко заменить, а иногда и невозможно», заключила собеседница RTVI.

Россельхознадзор последовательно вводил ограничения на ввоз армянских товаров с 21 мая. Первыми были запрещены цветы из Армении, затем коньяк и вино, потом овощи, фрукты и зелень (томаты, огурцы, перец, клубника) и рыба. С 12 июня ограничения распространились на всю подкарантинную продукцию армянского происхождения, включая транзит в страны ЕАЭС; исключение составили только консервы.

Председатель Центрального банка Армении Мартын Галстян заявил, что из-за российских ограничений на импорт армянской продукции ВВП республики может сократиться на 2%.