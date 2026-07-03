Евросоюз планирует отменить пошлины на 80% армянского экспорта. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая приехала с визитом в Ереван. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения надеется в 2029 году получить безвизовый режим с ЕС. Перед визитом в Ереван фон дер Ляйен посетила Азербайджан. О том, какие цели может преследовать Брюссель в регионе, в эфире RTVI рассказал старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Егор Сергеев.

По мнению Сергеева, Армения — в первую очередь политический, а не экономический актив для Евросоюза. ЕС пытается выстраивать отношения с Южным Кавказом «в рамках своей линии так называемого геополитического или геоэкономического пробуждения», то есть более активной внешней политики, отметил эксперт.

«Южный Кавказ в этом смысле важен с точки зрения энергетической, транспортной и так далее. Но если говорить об Армении, то, конечно, здесь, в первую очередь, Европейскому Союзу нужно показать, что он играет активную роль как актор, поддерживающий, так скажем, действия, которые Россия не одобряет», — рассказал Сергеев.

В самой Армении власти в каком-то смысле используют Евросоюз «как фактор легитимации», продолжил эксперт. Если в стране есть экономические и другие сложности, то правительство может демонстрировать сближение с Брюсселем, чтобы показать свою эффективность и легитимизировать себя «в глазах части, по крайней мере, избирателей», пояснил собеседник RTVI.

Сможет ли ЕС «выбить» Южный Кавказ из орбиты влияния Москвы — вопрос сложный, считает Сергеев.

«Я не уверен на самом деле, что Южный Кавказ как регион является действительно по-настоящему исключительным приоритетом для Европейского Союза. Многие инициативы, которые ЕС провозгласил, не наполнены тем реальным содержанием, о котором в ЕС говорят. Есть объективно-географические факторы, есть факторы неформальных экономических связей между странами Южного Кавказа и России, в которые Европейскому Союзу встроиться сложно <…> Стоит, наверное, ожидать некоего сохранения статус-кво с более ярким медийным наполнением политики Европейского Союза», — добавил Сергеев.