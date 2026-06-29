Маловероятно, что Армения сможет найти в Европе альтернативные России и странам ЕАЭС рынки для сбыта своей продукции. Об этом в специальном интервью RTVI заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Что же касается возможности нахождения для Армении альтернативных рынков для сбыта своей продукции, которая сегодня где-то в объемах нескольких десятков процентов, приближающихся к ста процентам, поступает в Россию, то я с трудом представляю себе, как это можно сделать», — отметил замглавы МИД в беседе с RTVI.

По словам Михаила Галузина, автономные торговые меры, которые в Брюсселе разрабатывают для армянских товаров, «носят абсолютно политизированный характер и ещё раз только подтверждают антироссийскую природу Евросоюза, антироссийскую природу его политики, когда они пытаются привлечь Армению к себе путём раздачи трудно осуществимых обещаний».

19 июня стало известно, что Еврокомиссия перечислила Армении €34 млн на поддержку частного сектора, пострадавшего от торговых ограничений, введенных Россией. Пакет включает в себя упрощение торговли и меры по укреплению экономической устойчивости страны, говорится на сайте ЕС. Кроме того, Евросоюз планирует расширить доступ армянских производителей к европейским рынкам.

Ожидается, что 5 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос посетят Армению.

Ранее, в день парламентских выборов 7 июня, премьер-министр республики Никол Пашинян объявил о том, что армянская сельхозпродукция будет экспортироваться на рынок ЕС без каких-либо таможенных пошлин.

С 21 мая Россельхознадзор поэтапно вводил запреты на ввоз в страну армянской продукции. Под ограничения попали в том числе коньяк, цветы, фрукты, овощи и рыба. Впоследствии запрет распространился на всю подкарантинную продукцию армянского происхождения за исключением консервов, причем даже на его транзит в другие страны ЕАЭС.