В Подмосковье восемь человек во время празднования дня рождения отравились неизвестным веществом, двое скончались до приезда медиков. По предварительным данным следствия, причиной происшествия могло стать употребление наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в одном из частных домов в коттеджном поселке Бакеево (Солнечногорск). По данным KP.ru, ранним утром 26 июня в экстренные службы позвонила девушка, которая попросила срочно прислать медиков, не сообщив подробностей — она лишь сказала, что всем восьмерым гостям дома стало плохо.

Медики, как пишет издание, обнаружили в доме «два бездыханных тела» 26-летних мужчин. «Еще несколько [человек] буквально ползли к врачам с жуткими хрипами. Кругом бутылки из-под спиртного, разбросана еда», — говорится в статье. При этом подмосковная прокуратура сообщила, что трагедия произошла 27 июня.

По данным телеграм-канала «112», собравшиеся молодые люди жарили шашлыки, выпивали и употребляли запрещенные вещества. Телеграм-канал Baza сообщил, что «в числе согласившихся “повеселиться”» была 20-летняя Мария А. «После употребления все потеряли сознание, Мария пришла в себя первой и вызвала полицию», — отмечается в посте (официально эти сведения не подтверждены).

Mash пишет, что участники встречи пили спиртное, а затем «решили употребить запрещенку». «После этого всем стало плохо, потом одна из девушек пришла в себя и вызвала скорую», — уточняет телеграм-канал.

Погибшие и пострадавшие

Как сообщило ГСУ СК России по Московской области, до прибытия медиков скончались двое мужчин 2000 года рождения. По данным «112», погибли Тимур О. и Миразбек О.; официально их имена не назывались.

Телеграм-канал Shot сообщил, что оба были спортсменами из Брянска: один — воспитанник футбольного клуба «Динамо Брянск», второй — боксер. В посте говорится, что мужчины приехали на день рождения к своему другу Павлу. Официально эти сведения не подтверждены.

Шестеро выживших госпитализированы. Минздрав Московской области уточнил, что четверо находятся в тяжелом состоянии, еще двое отказались от дальнейшей госпитализации и покинули медучреждение.

Причина отравления и уголовное дело

Официально причина смерти пока не установлена. В СКР сообщили, что «по предварительным данным, причиной смертельного отравления могло стать употребление наркотических веществ».

Источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что, по предварительным данным, речь может идти об остром отравлении мефедроном: «неизвестный предложил молодым людям порошок белого цвета», после употребления которого всем стало плохо. Свертки с веществом изъяты с места происшествия и направлены на экспертизу.

По данным Shot, компания употребила метадон, «который им продали под видом другого наркотика». Телеграм-канал Baza также указывал на метадон, сообщив, что вещество продали «под видом мефедрона».

«Окончательные выводы о причинах отравления будут сделаны по результатам доследственной проверки и судебно-медицинских экспертиз», — отметили в прокуратуре Московской области.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Санкция этой статьи предусматривает, в частности, лишение свободы на срок до четырех лет.