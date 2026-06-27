В Астрахани 14 человек, включая четверых детей, госпитализировали с симптомами отравления; одна из пострадавших впоследствии скончалась. В региональном управлении СК сообщили, что у заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез, а источником инфекции, скорее всего, стали рыбные котлеты.

«По версии следствия, в период с 24 по 27 июня 2026 года в городе Астрахани зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией среди граждан, употребивших готовую продукцию, изготовленную на предприятии общественного питания с обслуживанием на вынос. По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты», — говорится в заявлении ведомства.

В Следственном комитете уточнили, что в больницы доставили 14 человек, включая четверых детей. «Одна женщина 1964 года рождения скончалась. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез», — добавили в СК.

Прокуратура Астраханской области также сообщила, что один из пациентов скончался. Позднее СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Телеграм-каналы Baza и «112», а также РЕН ТВ пишут, что среди пострадавших оказался бывший замминистра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков. По их данным, он находится в больнице. Официально эти сведения не подтверждались.

По данным Baza, первым в больницу с признаками отравления поступил семилетний мальчик из Москвы; врачи диагностировали у него сальмонеллез. Его родители, которых также госпитализировали, рассказали, что накануне семья ела готовую продукцию, купленную в одном из местных магазинов. Позже в инфекционное отделение с тем же диагнозом доставили женщину и троих ее детей.

По информации Shot, среди пострадавших — годовалая девочка, два брата-близнеца в возрасте четырех лет и их мать. «Умер один человек — 62-летняя местная жительница. В больницу ее доставили в ночь на 25 июня. Через два дня женщина скончалась. Врачи диагностировали у нее тяжелую форму сальмонеллеза», — говорится в посте.

Михаил Дербасов, директор торгового дома, с которым телеграм-каналы связывают продажу продукции, в разговоре с Mash выразил недоумение по поводу произошедшего: «Не понимаю, кто на нас что хочет свалить, какая-то странная ситуация, не знаю, что они ели».

В разговоре с Baza Дербасов допустил, что происходящее может быть связано с давним спором с администрацией: «Мы недавно выиграли суд у администрации — они пытались снести здание, и после этого началась эта ерунда. Сейчас моих сотрудников везут на допрос в СК — будем разбираться». Он добавил, что в момент событий находился в другом городе.