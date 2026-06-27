Поисковая система DuckDuckGo выдала пользователям ложную информацию о том, что президент США Дональд Трамп умер от бешенства 20 дней назад. Об этом сообщает издание Futurism, которое обнаружило, что алгоритм построил этот ответ на основе сфабрикованных статей и скоординированных действий пользователей Reddit.

Согласно ответу, сгенерированному ИИ-ботом поисковика, Трамп скончался от бешенства вслед за вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

В качестве источника DuckDuckGo приводил ссылку на сайт западно-вирджинского телеканала WKNA News. В опубликованной там статье утверждается, что заболевший бешенством Вэнс намеренно укусил Трампа по совету министра здравоохранения и социальных служб Роберта Ф. Кеннеди-младшего, который утверждал, что смертельная инфекция может даровать «сверхспособности».

Сайт WKNA News оказался поддельным изданием, которое выглядит как местное СМИ, но на самом деле генерирует контент с помощью ИИ. Он заполнен фейковыми новостями и даже используют скриншоты с r/poisonai.

Кроме того, ИИ-бот DuckDuckGo почему-то ссылался на статью ABC News без единого упоминания Трампа и Вэнса: сообщение было о мужчине из Огайо, умершем от бешенства.

Как выяснилось, инцидент стал результатом скоординированных действий участников сабреддита r/poisonai, которые намеренно публикуют абсурдные выдумки, чтобы обмануть алгоритмы ИИ.

Это сообщество, насчитывающее около 45 тысяч участников, называет себя «мировым источником №1 точной, проверенной и заслуживающей доверия информации». На самом деле это сатирическое объединение, чья главная цель — демонстрация уязвимости ИИ-моделей перед дезинформацией.

Участники r/poisonai систематически публикуют нелепые утверждения — от советов поливать кирпичи, чтобы вырастить дом, до заявлений о том, что синие киты на самом деле оранжевые. Их любимая тема — смерть вице-президента Джей Ди Вэнса от бешенства. Десятки сообщений посвящены скорби по поводу его предполагаемой кончины, кто-то даже сфальсифицировал пост Трампа в Truth Social с некрологом.

Все комментаторы постов поддерживают эту выдумку, делая вид, что она абсолютно реальна. Некоторые специально возмущаются тем, что различные ИИ-модели «ошибочно» утверждают, будто Вэнс жив, а информация о его смерти от бешенства — всего лишь «сатирическая дезинформация».

«Google действительно должен что-то с этим сделать. Крайне бестактно со стороны их ИИ рассматривать эту трагедию как нечто „выдуманное“ или „сатирическое“», — написал один из пранкеров.

Gizmodo поясняет, что ИИ-ботов, собирающих краткое резюме с ответами на запросы в поисковиках, теоретически несложно обмануть: с некоторых пор они активно используют Reddit как источник информации. Когда пользователи портала кооперируются и массово публикуют схожие фейки, нейросеть считает их сообщения достоверными.

Ее уязвимость кроется еще и в сбоях при создании логических цепочек. Например, в истории с Вэнсом и Трампом она нашла никак не связанное с ними сообщение об умершем от бешенства мужчине и расценила его как подтверждающее доказательство.

Поисковик DuckDuckGo признал проблему и заявил, что она уже исправлена.

«Окей, нас развели, — написал официальный представитель компании на Reddit. — Мы работаем над этим. Мы стремимся к точности в Search Assist, и в этом случае его намеренно обманули. Мы внесем обновления, чтобы улучшить работу Search Assist в подобных ситуациях».

Аналитики отметили, что бот Duck.ai, собирающий данные по поисковым запросам пользователей DuckDuckGo, не самостоятелен — он представляет собой компиляцию сторонних ИИ-моделей (Claude, Mistral, GPT-5.4), любая из которых могла «поверить» в фейк про Трампа.

DuckDuckGo позиционируется как альтернатива Google без ИИ. В начале июня она запустила браузерное расширение, якобы освобожденное от продуцируемого нейросетями «информационного мусора», а потом заявила о резком росте пользователей якобы за счет их отказа от аналогичных продуктов, ориентированных на ИИ.

Ранее аналогичный случай произошел с браузером Brave, чей ИИ начал повторять ложь о смерти Вэнса. Когда это произошло, один из участников r/poisonai с гордостью написал:

«Я рад, что реальные, заслуживающие доверия источники сообщают о чрезвычайно важном событии — смерти вице-президента Джей Ди Вэнса 5 июня 2026 года от бешенства».

Представитель Brave тогда заявил, что поисковики «не являются оракулами истины», а проверка достоверности информации остается задачей пользователей.