Апелляционный суд Калифорнии оставил в силе обвинительный приговор голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну по делу об изнасиловании, но постановил пересмотреть назначенное ему наказание. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на решение коллегии из трех судей Апелляционного суда 2-го округа Калифорнии.

Бывший кинопродюсер сейчас отбывает 16-летний срок за преступление, совершенное в Калифорнии. Это было максимально суровое наказание, которое ему назначили с учетом предыдущего обвинительного приговора в Нью-Йорке. Позже нью-йоркский приговор был отменен, поэтому апелляционная инстанция санкционировала пересмотр наказания и по калифорнийскому делу.

«Приговор отменяется, а дело направляется на новое слушание для вынесения приговора. Во всех остальных отношениях решение утверждается», — говорится в решении суда.

Представитель Вайнштейна заявил, что защита намерена обжаловать это решение в Верховном суде Калифорнии. Адвокаты продюсера по-прежнему уверены в необходимости дополнительного рассмотрения важных юридических вопросов. Они подчеркнули, что, хотя суд подтвердил виновность их клиента, он также признал его право на новое заседание по вопросу о мере наказания.

На судебном процессе в первой инстанции в Лос-Анджелесе защита Вайнштейна утверждала, что судья Лиза Б. Ленч необоснованно запретила им задавать вопросы о переписке между потерпевшей и главой фестиваля Паскалем Вичедомини. Эта улика, по мнению адвокатов, могла бы подтвердить наличие между ними сексуальных отношений, которые жертва отрицала, и алиби подсудимого.

«Суд нижестоящей инстанции практически полностью лишил господина Вайнштейна возможности защищаться», — заявила адвокат Дженнифер Бонжан на слушаниях 23 апреля.

Представитель обвинения Дэвид Глассман парировал, что личные связи потерпевшей не имеют отношения к делу и не касаются ни одного из оспариваемых обстоятельств.

После завершения судебного разбирательства в Лос-Анджелесе потерпевшая раскрыла свое имя. когда подала гражданский иск против Вайнштейна. Ею оказалась актриса российского происхождения Евгения Чернышова.

В суде она показала, что Вайнштейн без приглашения пришел в ее гостиничный номер во время кинофестиваля LA Italia в 2013 году и совершил нападение. Перед вынесением приговора кинопродюсер заявил судье, что это «выдуманная история» о женщине, которую он никогда не встречал.

Присяжные в Лос-Анджелесе оправдали Вайнштейна по обвинению в сексуальном насилии в отношении массажистки и не смогли вынести вердикт по обвинениям, касающимся еще двух женщин. Представитель защиты заявил, что намерен обжаловать решение в Верховном суде Калифорнии, поскольку считает, что в ходе разбирательства были допущены серьезные юридические ошибки, требующие пересмотра.

В Нью-Йорке Вайнштейн ожидает вынесения приговора в сентябре по оставшемуся в силе обвинению в нападении на бывшую сотрудницу проекта «Подиум» Мириам Хейли. Прокуроры добиваются для него 20-летнего тюремного срока. Наказание по калифорнийскому приговору кинопродюсер начнет отбывать следом за нью-йоркским.

Отличие судопроизводства по этим двум делам заключается в том, что в Калифорнии судам разрешено представлять улики, демонстрирующие склонность подсудимого к совершению сексуальных преступлений, даже если эти обстоятельства не связаны с обвинением. В судах Нью-Йорка такие доказательства допускаются только в тех случаях, когда это необходимо для иллюстрации мотива, умысла или общего плана подсудимого по совершению инкриминируемых преступлений.