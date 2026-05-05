Россия «бросила» Армению, после чего республика «резко проснулась» и встала на путь сближения с Европой, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на форуме «Ереванский диалог». По его словам, тем самым Ереван выбрал «процветание без имперской гегемонии». Полное видео выступления опубликовал Елисейский дворец.

«Все долго считали, что единственная судьба Армении — находиться под крылом мнимой защиты России. <…> И достаточно было того, что Россия бросила Армению, чтобы резко проснуться и увидеть, что иллюзии больше невозможны», — сказал Макрон.

В своей речи Макрон несколько раз ссылался на «войну 2020 года». Речь идет о второй карабахской войне, которая длилась 44 дня и закончилась победой Азербайджана, взявшего под контроль несколько районов вокруг Нагорного Карабаха. В сам Карабах после завершения боевых действий были введены российские миротворцы. По данным Следственного комитета Армении, в войне погибли более 3,8 тыс. военнослужащих страны и еще около 200 пропали без вести. Минобороны Азербайджана сообщило о 2,9 тыс. погибших со своей стороны.

Разворот к Европе, который продвигает правительство армянского премьера Никола Пашиняна, Макрон назвал «моментом Армении». Он сказал, что «горячо желает», чтобы страна смогла «вовлечь весь регион в то же самое стремление». По его мнению, это однажды случится.

«„Момент Армении“ доказал, что есть путь демократии, который вы обозначили с 2018 года, <…> и процветания, возможного без имперской гегемонии. Это то, что вы демонстрируете три последних года. Чего нужно желать — это чтобы весь регион последовал такому движению», — заявил французский президент.

По его словам, Южный Кавказ — это регион, который все время находился под тем или иным покровительством, «как напоминание о конфликтах империи прошлого». Однако сейчас он может снова стать «коридором, связкой, контактом между Ближним Востоком, Центральной Азией и Европой», каким и призван быть, продолжил Макрон.

Он заявил, что у Армении «европейское призвание» и что в настоящее время Европа — «наиболее естественный партнер» для этой страны и Южного Кавказа в целом.

Накануне, 4 мая, Макрон в рамках саммита Европейского политического общества в Ереване заявил, что «Россия не была рядом» с Арменией, несмотря на наличие 4 тыс. миротворцев, когда в сентябре 2023 года Азербайджан начал военную операцию в Нагорно-Карабахской республике. Это привело к капитуляции НКР и ее последующей ликвидации.

Пашинян тогда отмечал, что после нападения Азербайджана возникают вопросы «относительно целей и мотивов деятельности российских миротворческих войск». До этого он также говорил о провале миссии российских миротворцев, упрекая их в невыполнении обязательств, взятых на себя по итогам войны 2020 года.

В МИД России выступили с ответными обвинениями, заявив, что Ереван пытается «обрушить» связи с Москвой и задать новый — западный — вектор развития республики. Ведомство обвинило армянские власти в том, что «ритмичной работе вместе с Россией и Азербайджаном» они предпочли «шарахания и бегание на Запад».

Никол Пашинян неоднократно заявлял о стремлении Армении стать полноправным членом ЕС. Весной 2025 года парламент республики принял закон о начале вступления в Евросоюз. По словам Пашиняна, Армения будет сохранять членство в ЕАЭС до тех пор, пока с ним совместим процесс евроинтеграции. Президент России Владимир Путин на встрече с армянским премьером в апреле заявил, что одновременное нахождение республики в двух союзах невозможно.