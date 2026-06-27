Польша обратилась в суд с требованием передать ей здание закрывшегося генерального консульства России в Гданьске. Об этом сообщил советник Генеральной прокуратуры республики Войцех Муравский, передает РИА Новости.

Иск направлен в окружной суд Гданьска. В нем содержится требование передать дом №15 на улице Батория в государственную собственность. Сейчас оно, несмотря на закрытие генконсульства, продолжает оставаться в собственности у России, поскольку было передано ей в бессрочное и безвозмездное пользование.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подачу иска, отметила, что урегулирование всех проблем в сфере недвижимости должно быть комплексным и осуществляться путем консультаций, по итогам которых необходимо подписать новое межправительственное соглашение.

Генеральное консульство РФ в Гданьске прекратило работу 22 декабря 2025 года по требованию польских властей. После закрытия там оставили российского сотрудника, поручив ему следить за имущество. Он воспрепятствовал попыткам местных чиновников проникнуть внутрь. В ответ власти Гданьска отключили здание от электроснабжения, отопления и водоснабжения.

Оценивая действия городской администрации, Захарова тогда советовала всем, кто планирует посягать на российскую собственность, перед этим оценить возможные последствия таких попыток.

Генконсульство РФ в Гданьске стало третьим — и последним — дипломатическим представительством России в Польше, закрытым по решению Варшавы. До него прекратили работу генконсульства в Кракове и Познани — весной 2025 года и осенью 2024 года соответственно. К тому времени польские власти уже изъяли несколько зданий, в которых работали российские организации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал требование Варшавы закрыть генконсульство в Гданьске «проявлением деградации» двусторонних отношений, которые по вине польской стороны свелись к нулю. По его словам, «здесь можно только выразить сожаление».

Реагируя на действия польских властей, Москва отозвала разрешение на деятельность консульств республики в Санкт-Петербурге, Калининграде и Иркутске. Также стороны проводили зеркальную высылку дипломатов друг друга. В настоящее время Польша внесена в список недружественных для России стран.