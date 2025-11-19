В Кремле расценили как «проявление деградации» решение Польши закрыть последнее консульство России в этой стране. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы польского МИД Радослава Сикорского, что он намерен отозвать согласие на работу российского консульства в Гданьске.

«Отношения с Польшей деградировали полностью. Это, наверное, проявление этой деградации. Желание польских властей свести до нуля какие-либо возможности консульских или дипломатических отношений. Здесь можно только выразить сожаление», — сказал Песков (цитата по аудиозаписи в канале «Маяка»).

О причинах таких действий надо спрашивать Варшаву, продолжил он и добавил, что, сказал бы, что «это никак не связано со здравомыслием».

О диверсии на польской железной дороге

Песков также назвал «безосновательными и голословными» утверждения польского руководства о якобы причастности Москвы к диверсии на железнодорожном участке Варшава — Люблин 16 ноября. Он отнес это «русофобским проявлениям» и «стремлением любую проблему ассоциировать исключительно с Россией».

«Это стремление постоянно среди членов польского руководства. Это очевидный факт, к сожалению, здесь мы ничего сделать не можем», — приводит его слова ТАСС.

Премьер страны Дональд Туск накануне заявил, выступая в сейме, что к подрыву путей, из-за которого пришлось экстренно остановить поезд с 500 пассажирами, причастны двое украинцев, которые якобы длительное время «сотрудничали с российской разведкой».

Туск выразил уверенность, что это были преднамеренные действия с целью «вызвать железнодорожную катастрофу». Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Яцек Добжиньский ранее заявлял, что теракт был и инициирован спецслужбами «с Востока».

О попытке удара ATACMS по Воронежу

Комментируя попытку ВСУ ударить ракетами ATACMS по Воронежу, о которой сообщило Минобороны России, Песков заявил, что в ходе продолжающейся военной операции российские вооруженные силы противостоят поптыкам ударов высокоточным западным оружием, в данном случае американским.

«Мы знаем, что все эти американские ракеты были сбиты нашими средствами ПВО», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что российские войска, выполняя свои задачи, наносят удары «исключительно по военным и околовоенным целям».

О «новом» плане по Украине и скандале в Киеве

Песков не подтвердил информацию, которую ранее распространил Axios со ссылкой на американских и российских чиновников, что администрация президента США Дональда Трампа тайно работает над новым мирным планом по Украине в консультациях с Москвой.

«Пока в данном случае никаких новаций нет, о которых можно было бы вам сообщить. Были обсуждения в Анкоридже, и в дополнение к тому, что обсуждалось в Анкоридже, никаких новаций нет», — сказал пресс-секретарь Путина.

Отдельно в контексте коррупционного скандала на Украине Песков сообщил, что в Кремле «видят много суетливых действий [в Европе] вокруг этой темы».

«Определенно, что токсичность киевского режима здесь проявляется. Эту токсичность ощущают в Европе, они очевидно, что испытывают серьезный дискомфорт», — высказал мнение кремлевский представитель.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин предположил, что готовность президента Украины Владимира Зеленского возобновить прямые российско-украинские переговоры вызвана именно коррупционным скандалом.

«Складывается впечатление, что Зеленский бежит от позора своей команды, связанной с коррупционным скандалом, который разгорается сейчас в самом Киеве, который грозит полной потерей доверия граждан Украины к так называемым лидерам», — сказал сенатор.