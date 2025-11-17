В Польше поврежден участок железнодорожных путей, которые ведут на Украину, сообщила полиция Мазовецкого воеводства в соцсети X. Замглавы МВД Польши Мачей Дущик не подтвердил версию о взрыве.

Речь идет об участке железнодорожной трассы Демблин-Варшава рядом с гордом Желчин. Как уточнили в полиции Мазовецкого воеводства, о повреждениях сообщил машинист утром 16 ноября.

В момент происшествия в поезде находились два пассажира и несколько членов бригады, никто из них не пострадал. Первоначальный визуальный осмотр выявил повреждение части рельсового пути, которое привело к остановке поезда.

Позже инцидент прокомментировал премьер-министр страны Дональд Туск. В соцсети X он написал, что не исключает «акт диверсии». Он добавил, что находится в постоянном контакте с министром внутренних дел.

Пресс-секретарь МВД Каролина Галецка отметила, что спекуляции могут вызвать ненужные эмоции и чувство опасности. Она посоветовала не верить циркулирующим в соцсетях теориям заговора.

В свою очередь, замглавы МВД Польши Мачей Дущик в интервью телеканалу Polsat News не подтвердил версию о том, что железнодорожные пути были повреждены из-за взрыва. Так он ответил на сообщения местных жителей, которые якобы слышали громкий хлопок. Он отметил, что на месте работают спецслужбы и прокуратура.

Дущик также призвал не обвинять в случившемся Россию. По его словам, она не настолько сильна, чтобы провоцировать любые подобные ситуации.

«Но это ни в коем случае нельзя ни исключать, ни недооценивать», — его слова приводит RMF24.

По данным радиостанции, поврежденный участок — часть железнодорожной линии №7. Здесь курсируют, в том числе, поезда в сторону Люблина, Хелма и далее на Украину.