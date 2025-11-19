Вооруженные силы Украины 18 ноября выпустили по Воронежу четыре ракеты ATACMS, передает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, все ракеты были сбиты системами ПВО С-400 и «Панцирь», но обломки ATACMS повредили крыши геронтологического центра и детдома.

В Минобороны отметили, что жертв и пострадавших среди мирных граждан нет, добавили в ведомстве.

«Средствами воздушной разведки Вооруженных Сил Российской Федерации было оперативно установлено место пуска ракет «ATACMS» в Харьковской области», — добавили в ведомстве.

В районе населенного пункта Волосская Балаклея был найдены две пусковые установки реактивных систем залпового огня «MLRS» американского производства.

В Министерстве обороны отметили, что боевой расчет ОТРК «Искандер-М» наненанессен ракетный удар по ракетной позиции украинской армии, в результате которого две пусковые установки «MLRS» с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов (до 10 человек), были уничтожены.

Всего в ночь на 19 ноября средства ПВО перехватили и уничтожили 16 беспилотников над акваторией Черного моря. По данным Минобороны, по 14 дронов сбили над Воронежской областью и Краснодарским краем, 11 — над Белгородской областью, девять — над акваторией Азовского моря, еще один БПЛА — над Брянской областью.