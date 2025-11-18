Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 19 ноября, прибудет в Турцию в попытке возобновить переговоры с Россией о способах окончания военного конфликта. К нему присоединится спецпосланник президента США Стив Уиткофф, пишет Reuters со ссылкой на турецкий источник.

«Встречи в Турции» в среду украинский президент анонсировал в своем телеграм-канале.

«Завтра — встречи в Турции. Готовим активизацию переговоров, у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Все силы приближать окончание войны — это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмен и возвращение пленных», — написал Зеленский.

В Турцию он прилетит из Испании, где встретится с премьером Педро Санчесом. Накануне украинский лидер посетил Францию, где подписал «историческое», по его оценке, соглашение с президентом Эмманюэлем Макроном о закупке 100 истребителей Rafale, восьми зенитно-ракетных комплексов SAMP/T и различного военного оборудования.

Россия и Украина провели три раунда переговоров своих делегаций, которые привели к обмену пленными и останками погибших. С момента последнего раунда в Стамбуле 23 июля прямой диалог между сторонами не возобновлялся. В ноябре в Стамбул прибыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, обозначив своей целью практическую реализацию договоренности по очередному обмену военнопленными.

В свою очередь первый замглавы украинского МИД Сергей Кислица в беседе с The Times пожаловался, что российская делегация совершала провокационные действия во время стамбульских встреч. В частности, по его словам, российские переговорщики якобы детально изучили биографии украинских коллег и использовали эти сведения в провокационных целях, а также осознанно применяли оскорбительные высказывания.

Кислица выразил убеждение, что эти действия были целенаправленной тактикой, призванной вывести украинскую делегацию из равновесия и в конечном итоге сорвать переговорный процесс. The Times сделала вывод, что «поскольку переговоры завершились без существенного прогресса, сейчас они заброшены».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала все обвинения Кислицы «абсурдными». «Подобные заявления лишь вновь подтверждают незаинтересованность режима Зеленского в мирном урегулировании», — написала она в своем телеграм-канале.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя интервью Кислицы, заявил, что Украине «рано или поздно придется вести переговоры», но уже «с гораздо худших позиций».