Украине «рано или поздно придется вести переговоры», но уже «с гораздо худших позиций», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он дал комментарии журналистам по следам интервью первого замглавы украинского МИД Сергея Кислицы газете The Times, которая написала, что мирные переговоры «сейчас прекращены» из-за отсутствия на них прогресса в этом году.

Песков заявил, что «за неимением возможности дальше продолжать разговор», Россия будет «продолжать всемерно специальную военную операцию» до достижения целей, заявленных президентом и верховным главнокомандующим.

«Но, конечно, украинская сторона на фоне таких заявлений должна знать, что рано или поздно ей придется вести переговоры. Но с гораздо худших позиций. Эти позиции у киевского режима изо дня в день [будут] ухудшаться», — сказал он (цитата по аудиозаписи в канале «Маяка»).

В статье The Times нет прямой цитаты Кислицы о прекращении российско-украинских переговоров. Абзац, где употребляется эта формулировка, в переводе выглядит так: «Поскольку в этом году мирные переговоры завершились без существенного прогресса, сейчас они заброшены. Как сказал замминистра иностранных дел, с лета шли усиленные попытки добиться от международных партнеров Украины более активных действий, чтобы вынудить Путина встретиться с [украинским президентом Владимиром] Зеленским лицом к лицу». В пересказе интервью в некоторых украинских и российских СМИ слова о прекращении переговоров были приписаны самому Кислице. ТАСС обвинил в искажении издание Liga.net.

Комментируя жалобы Кислицы на «лекции» главы российской делегации на переговорах с Украиной, помощника президента Владимира Мединского, Песков сказал, что готовность слушать переговорщика с другой стороны — «это правило дипломатии, правило хорошего тона».

«Хотя понимаем, что в этом плане киевским переговорщикам особо хвастаться нечем. Сами мы находим исторические лекции Мединского глубокими, интересными, увлекательными и содержательными», — заявил представитель Кремля.

Отдельно Песков высказался по поводу слов госсекретаря США Марко Рубио, который на вопрос журналистов на брифинге, считает ли он, что Россия «на самом деле не хочет мира», ответил, что на данный момент США «должны дать такую оценку».

«Здесь мы вряд ли сможем согласиться. Россия хочет по-настоящему мира. Россия открыта для урегулирования украинской проблемы политико-дипломатическими средствами. Но за неимением такой возможности, когда двери для этого закрыты со стороны киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию», — прокомментировал Песков.

Он добавил, что главное для российской стороны — обеспечить свою безопасность и интересы, а также «застраховать свою безопасность для будущих поколений».