Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что конфликт на Украине завершится до конца его полномочий в 2027 году. Он заявил об этом на совместной пресс-конференции в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Надеюсь, мир будет достигнут до 2027 года. Мы изменили расклад игры в плане давления», — сказал Макрон, упомянув о санкциях ЕС и США против российского энергетического сектора и так называемого теневого флота, передает Ouest-France.

Следующие президентские выборы пройдут во Франции в апреле 2027 года. Срок полномочий главы государства в этой стране составляет пять лет, при этом нельзя занимать эту должность больше двух сроков. Посольку у Макрона, занимающего пост с 2017 года, истечет второй срок, он больше не сможет выдвигаться на выборах.

Французский и украинский лидеры вышли к журналистам после подписания соглашения о закупке Киевом 100 истребителей Rafale F4 и военного оборудования. Макрон назвал это «великим днем», Зеленский — «великим историческим моментом», сообщает Ouest-France.

Зеленский уточнил в своем телеграм-канале, что помимо сотни французских истребителей, Украина в результате сделки получит «очень мощные радары», восемь зенитно-ракетных комплексов SAMP/T, а также ракеты и управляемые бомбы.

«Это стратегическая договоренность, которая будет действовать 10 лет начиная со следующего года. Это историческое соглашение», — написал президент Украины.

Однако пока остаются неясными два момента — как будет финансироваться это военное соглашение и когда эти вооружения будут доставлены на Украину и готовы к развертыванию, отмечает французское издание. Журналисты спрашивали об этом на пресс-конференции, но главы государств не дали определенных ответов.

В частности, Макрон на вопрос о том, когда истребители Rafale поднимутся в небо над Украиной, сказал, что соглашение направлено на подготовку будущего украинской армии, на ее «возрождение».

Ранее 17 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме лидерам стран ЕС сообщила, что планируя финансовую помощь Украине этот исполнительный орган исходит из того, что конфликт завершится в конце 2026 года. Об этом написала «Европейская правда», ознакомившись с копией документа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ноябре, что Москва хотела бы завершить конфликт «как можно скорее», но это сможет осуществиться только тогда, «когда Россия достигнет тех задач, которые он ставила изначально».