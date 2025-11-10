Россия хотела бы, чтобы конфликт на Украине закончился как можно быстрее, но ситуация с урегулированием «зависла» не по вине Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о возможном достижении мира в ближайшем будущем.

«Разумеется, хотелось бы, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее. И завершиться он может тогда, когда Россия достигнет тех задач, которые он ставила изначально», — сказал Песков.

Он напомнил, что российская сторона предпочла бы урегулирование политико-дипломатическими средствами и сохраняет открытость к этому варианту.

«Но здесь, мы видим сейчас, сложилась пауза. Ситуация зависла, не по нашей вине. Наши собеседники не желают дальше вести разговор», — заявил Песков

По его словам, представителей Киева «всячески раззадоривают» европейские политики, которые считают возможной победу Украины.

«Это самое глубокое заблуждение, которому может придаться и предается киевским режим. Ситуация на фронтах свидетельствует об обратном. Она весьма динамично и красноречиво говорит о перспективах положения киевского режима, которое будет ухудшаться изо дня в день неизбежно», — выразил уверенность Песков.

За последние несколько дней президент США несколько раз повторил, что конфликт на Украине может скоро разрешиться. 7 ноября он заявил об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и на встрече с лидерами стран Центральной Азии в Вашингтоне.

На встрече с Орбаном Трамп задал ему вопрос, может ли Украина победить в конфликте, на что венгерский премьер ответил, что это возможно только «чудом». В ответ американский лидер рассмеялся. На саммите с лидерами стран Центральной Азии Трамп сказал, что США добились значительного прогресса в вопросе урегулирования и хотели бы «увидеть прекращение этой войны».

В начале октября Кремль объяснил паузу в переговорах с Украиной тем, что Киев «не спешит» продолжать их, не отвечает на переданные проекты документов и на предложение о создании рабочих групп по военным, политическим и гуманитарным вопросам.

Москва готова продолжать прямые переговоры с Киевом, в том числе в стамбульском формате, но украинская сторона «уклоняется от диалога, все еще надеясь с помощью западной поддержки достичь мира посредством силы», заявил замглавы МИД Михаил Галузин в конце октября.