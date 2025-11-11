Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров прибыл в Стамбул для возобновления зашедшего в тупик процесса по обмену военнопленными между Москвой и Киевом. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.

Чиновник уточнил, что его рабочий визит продлится несколько дней и будет включать в себя работу не только в Турции, но и в странах Ближнего Востока. Он подчеркнул, что сторонами ранее была достигнута определенная договоренность по этому вопросу, и сейчас стоит задача по ее практической реализации.

«Задача президента Украины [Владимира Зеленского] четкая — украинцы должны быть возвращены домой из плена», — написал Умеров.

Детализируя программу своего визита, секретарь СНБО сообщил, что на ближайшие дни у него запланирована серия встреч с партнерами, в том числе в турецкой столице. Он еще раз подчеркнул, что главной и единственной темой этих переговоров станет вопрос о возобновлении процесса обменов.

Рустем Умеров участвовал в переговорах с Россией в составе украинской делегации с 2022 года. В 2025 году он дважды руководил украинской делегацией на переговорах в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. После назначения на должность секретаря СНБО Украины в конце июля под его руководством состоялся дополнительный раунд переговоров 23 июля, где российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский.

По итогам трех раундов переговоров были достигнуты договоренности об обмене военнопленными и телами погибших. Последний такой обмен состоялся 2 октября, когда каждая из сторон вернула по 185 военнослужащих.

В Кремле сообщают о сохранении готовности к переговорному процессу. По информации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, работа по урегулированию продолжается, однако позиция украинской стороны создает препятствия для продвижения в переговорах. Российской стороной было предложено создать рабочие группы по различным направлениям, но ответ от Украины на данное предложение пока не получено.