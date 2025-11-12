Мирные переговоры между Москвой и Киевом фактически приостановлены. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Times.

В своем комментарии украинский дипломат возложил ответственность за срыв переговорного процесса на российскую делегацию, обвинив ее в провокационных действиях во время трех раундов переговоров в Стамбуле, проходивших в мае, июне и июле текущего года.

Кислица заявил, что российские представители, по его информации, систематически игнорировали конкретные предложения по мирному урегулированию, подвергали сомнению существование самостоятельной украинской идентичности и вместо предметного диалога предлагали создание чатов в WhatsApp*, создавая, таким образом, лишь «иллюзию прогресса».

По утверждению украинского замминистра, российская сторона якобы детально изучила биографии украинских коллег и намеренно использовала провокационные и оскорбительные высказывания. Кислица выразил убеждение, что эти действия были целенаправленной тактикой, призванной вывести украинскую делегацию из равновесия и в конечном итоге сорвать переговорный процесс.

Дипломат добавил, что ведение содержательного диалога с российской делегацией было невозможно. По его словам, у представителей России был «очень жесткий мандат», который обязывал их строго придерживаться полученных установок и отстаивать исключительно согласованные позиции.

Как проходил переговорный процесс

Дипломатический процесс между Россией и Украиной был инициирован в феврале 2022 года, непосредственно после начала военного конфликта. Последняя очная встреча делегаций состоялась в Стамбуле в марте того же года, после чего формат переговоров был переведен в дистанционный режим с использованием видеоконференцсвязи. К осени 2022 года диалог был полностью прекращен.

Возобновление переговорного процесса произошло лишь в 2025 году, когда стороны вновь встретились в Стамбуле для многораундовых консультаций. В текущей фазе переговоров состоялось три полноформатных раунда: 16 мая, 2 июня и 23 июля, в ходе которых обсуждались различные аспекты урегулирования конфликта.

Официальная позиция Москвы, неоднократно озвученная пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, заключается в сохранении готовности к продолжению диалога.

Вместе с тем, в Кремле указывают на наличие препятствий для прогресса в урегулировании, которые связывают с позицией украинской стороны. По оценкам российских представителей, Киев демонстрирует отсутствие готовности к поиску решений политико-дипломатическим путем.

В качестве конкретной инициативы Москва предложила создать специализированные рабочие группы для детального рассмотрения политических, гуманитарных и военных аспектов урегулирования.

Однако, согласно сентябрьскому заявлению Пескова, ответной реакции со стороны украинских партнеров на это предложение так и не последовало, что продолжает блокировать продвижение в переговорном процессе.

*принадлежит Meta Platforms Inc., которая признана в России экстремистской организацией и запрещена