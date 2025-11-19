Россия зеркально ответит на решение Варшавы закрыть последнее российское генконсульство в Польше. Об этом RTVI заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В качестве ответной зеркальной меры российская сторона сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в России», — рассказала Мария Захарова RTVI.

Ранее стало известно, что польские власти приняли решение закрыть последнее работающее в стране генконсульство России в Гданьске. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу действий Варшавы, добавив, что такое решение «не связано со здравым смыслом».

«Это проявление этой деградации. Желание польских властей свести до нуля возможности консульских и дипломатических отношений, можно только выразить сожаление», — заявил пресс-секретарь президента России.

10 января российская сторона отозвала согласие на работу генконсульства Польши в Санкт-Петербурге. В декабре 2024-го МИД России объяснил, что это связано с закрытием российского генерального консульства в Познани.

Сейчас в России работают три дипломатических представительства Польши: посольство республики в Москве, а также генконсульства в Калининграде и Иркутске.