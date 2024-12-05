Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге будет закрыто, объявили в МИД России. В дипведомстве сообщили, что российская сторона отзывает согласие на его работу с 10 января 2025 года. Как пояснили на Смоленской площади, этот будет сделано в ответ на закрытие генерального консульства России в Познани.

«Руководствуясь принципом взаимности, «persona non grata» объявлены три дипломатических сотрудника Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге, которые должны покинуть территорию России до указанной даты», — говорится в сообщении для СМИ российского МИД.

Ранее прекратило работать генконсульство России в Познани — согласие на его работу отозвал глава МИД Польши Радослав Сикорский. Также трое сотрудников учреждения были объявлены нежелательными лицами. Как сообщали польские СМИ, они были обязаны покинуть территорию республики до 30 ноября.

Консульство России в Познани было открыто в 1946 году по соглашению между посольством Советского Союза и министерством иностранных дел Польской Народной Республики. Оно приостановило деятельность в 1948 году и вновь открылось в 1960-м, а через 11 лет было преобразовано в генеральное консульство.

Как передавал портал pap.pl, «Радио Познани» первым сообщило о переезде российского генконсульства. К зданию подъехал грузовик, куда погрузили мебель и часть оборудования. А генеральный консул России в Познани Иван Косоногов попрощался «через посыльного» с дуайеном (старшиной) иностранных консульств в Познани, почетным консулом Великобритании (согласно дипломатической практике, избирается из местных жителей) Влодзимежем Вальковяком. Тот, в свою очередь, поблагодарил российского коллегу за «многолетнее сотрудничество», хотя они очно не общались с 24 февраля 2022 года.

«Консул сел в свой «Мерседес» с российскими консульскими номерами и поехал в сторону аэропорта Лавица (по правилам, он не мог ехать в другом направлении). Через мгновение из помещения консульства выехал грузовик с оборудованием. Российского флага больше нет. С двери убрали табличку о том, что в здании находится российское консульство», — передавал TVN24 в репортаже под названием «Великий переезд россиян из Познани».

Тем временем глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что его страна уже обратилась к Польше с просьбой передать помещение генконсульства России в Познани украинским дипломатам.

«Украина заинтересована в использовании помещений бывшего генерального консульства России в Познани. Я благодарен моему польскому коллеге за это предложение. Мы уже направили официальную ноту польской стороне с соответствующим запросом и ждем подробностей», — заявил глава украинского МИД.

А его польский коллега Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассмотрит заявку украинских коллег «с величайшим сочувствием». Высылку российских дипломатов он связал с «попытками диверсий» и поджогов на территории Польши и за ее пределами, в которых Варшава подозревает российские спецслужбы. Сикорский пригрозил закрыть оставшиеся в стране российские консульские представительства, если «попытки саботажа» продолжатся.

В настоящее время в Польше действуют два генеральных консульства России — в Гданьске и Кракове, а также консульский отдел посольства России в Варшаве.

На Смоленской площади назвали решение польского МИД «одним из проявлений антироссийского курса», а объяснение закрытия генконсульства в Познани — «надуманным предлогом».