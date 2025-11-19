Администрация президента США Дональда Трампа в консультациях с Россией тайно работает над новым мирным планом по Украине. Об этом Axios сообщили американские и российские чиновники.

В новом плане 28 пунктов, которые поделены на четыре категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной, отмечает издание. При этом неясно, как в документе выражены вопросы территорий.

По словам американского чиновника, разработкой плана руководит спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который обсудил концепцию со спецпредставителем российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

В интервью Axios Дмитриев отметил, что настроен оптимистично по поводу возможной сделки, а также подчеркнул, что «мы чувствуем, что позиция России действительно услышана».

Основная идея, как отметил Дмитриев, состоит в том, чтобы взять принципы, о которых Трамп и Путин договорились на Аляске в августе, и подготовить предложение «по урегулированию конфликта на Украине, а также по восстановлению американо-российских связей [и] решению проблем безопасности России».

Специальный представитель президента Росси подчеркнул, что документ необходимо подготовить к следующей встрече российского и американского лидеров. По его словам, представители США сейчас объясняют «преимущества» своего нынешнего подхода украинцам и европейцам. Эту информацию подтвердил американский источник издания.

Украинский чиновник сообщил Axios, что Уиткофф обсудил этот вопрос с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым в начале недели.

«Мы знаем, что американцы над чем-то работают», — добавил он.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский анонсировал свой визит в Турцию 19 ноября, добавив, что Киев «готовит активизацию» переговоров. Позже стало известно, что в этот же день в Турцию прилетит спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российская сторона в мероприятии принимать участие не будет. Он уточнил, что Москва пока не получала никаких уведомлений от Киева о готовности начать переговоры, но открыта к этому.

Россия и Украина провели три раунда переговоров своих делегаций, которые привели к обмену пленными и останками погибших. С момента последнего раунда в Стамбуле 23 июля прямой диалог между сторонами не возобновлялся. В ноябре в Стамбул прибыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, обозначив своей целью практическую реализацию договоренности по очередному обмену военнопленными.