Прокуратура Польши начала расследование по факту повреждения инфраструктуры на железнодорожной линии Варшава-Люблин. Дело возбуждено «по факту диверсии террористического характера», сообщает портал Onet.pl. Во вторник, 18 ноября, в Варшаве состоялось заседание Комитета национальной безопасности, посвященное происшествию. В польских СМИ это тема номер один.

В официальном заявлении прокуратуры говорится, что действия злоумышленников были «направлены против железнодорожной инфраструктуры и совершены в интересах иностранной разведки против Республики Польша».

Как заявил министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек, «это была работа профессионалов».

«Технически это мог сделать один человек, но, как правило, такие акции организовываются группами», — утверждает генпрокурор.

По его словам, «здесь слишком много элементов, которые доказывают, что это был результат саботажа».

«Все указывает на то, что это была профессиональная работа человека, который знал, что он хотел сделать», — заявил Журек в эфире телеканала TVN24.

По данным прокуратуры, «представленные материалы указывают на то, что это не мог быть гражданский человек — либо он был очень хорошо подготовлен».

«Всё указывает на то, что этот теракт инициирован разведслужбами с Востока», — заявил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Яцек Добжиньский.

Ранее с обвинениями в адрес Москвы выступил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Пока на них отреагировали в Госдуме. Комментируя ситуацию, член комитета по обороне Андрей Колесник заявил порталу News.ru, что «не советует» Польше устраивать «провокации против России». А в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости» он назвал сообщения польской стороны «ложью».

Речь идет о двух инцидентах на железнодорожной линии Варшава-Люблин в минувшие выходные. В первом случае взрывное устройство уничтожило железнодорожные пути. Во втором — поезд с 475 пассажирами был вынужден резко затормозить из-за повреждения контактной сети.

Взрыв на путях на линии Варшава-Люблин произошёл в субботу, 15 ноября, около 21:00 по местному времени (поначалу сообщения о взрывах не подтверждались). Утром в воскресенье машинист поезда сообщил о неполадках в железнодорожной инфраструктуре в районе станции в деревне Мика около Гарволина (Мазовецкое воеводство).

Ранее по поврежденной железной дороге со скоростью 150 км/ч проезжал поезд Intercity.

«Чудо, что поезд не сошёл с рельсов», — заявил источник Onet.pl на железной дороге.

Машинист Intercity, почувствовав неладное во время переезда, сообщил диспетчерской службе о возможном повреждении путей. Затем диспетчеры сообщили об этом машинисту состава Koleje Mazowiecke, который следовал за ним, и тот остановил свой поезд перед повреждёнными путями.

Подобные деяния наказываются пожизненным заключением, отмечает Onet.pl. Дело будет расследовать специальная группа прокуроров, в состав которой войдут представители Мазовецкого отделения полиции, сотрудники Агентства внутренней безопасности и Центрального бюро полицейских расследований.