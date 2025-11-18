Готовность президента Украины Владимира Зеленского возобновить мирные переговоры с Россией может быть вызвана коррупционным скандалом с участием его соратников. Такое предположение высказал в разговоре с «Лентой.ру» глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Складывается впечатление, что Зеленский бежит от позора своей команды, связанной с коррупционным скандалом, который разгорается сейчас в самом Киеве, который грозит полной потерей доверия граждан Украины к так называемым лидерам», — сообщил сенатор.

По его словам, суть предложений Зеленского на данный момент остается неизвестной для российского руководства. Он добавил, что подобные заявления о «мало кому известных мероприятиях» стали привычным явлением.

Вместе с этим Карасин подчеркнул, что Москва не только готова обсуждать варианты урегулирования конфликта, но и проводит встречи гуманитарного характера. Он напомнил, что любые переговоры должны быть заранее подготовлены, а не проводиться с «бухты-барахты».

Накануне украинский лидер анонсировал свой визит в Турцию 19 ноября, добавив, что Киев «готовит активизацию» переговоров. Позже стало известно, что в этот же день в Турцию прилетит спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Комментируя сообщение Зеленского, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона в мероприятии участвовать не будет. Он уточнил, что Москва пока не получала никаких уведомлений от Украины о готовности начать переговоры, но открыта к этому.

В ноябре 2025 года в Стамбул приезжал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров с целью возобновить затормозившийся процесс переговоров с Россией и реализовать очередную договоренность по обмену пленными.

С момента последней встречи делегаций России и Украины в Стамбуле 23 июля стороны не возобновляли диалог. До этого состоялись еще два раунда переговоров, по итогам которых были достигнуты договоренности по обмену пленными и останками погибших военнослужащих.