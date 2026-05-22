Искусственный интеллект — это не какой-то «внеземной разум», а удобный способ быстро найти нужное в Сети. Такое мнение в беседе с RTVI выразил иеромонах Макарий (Маркиш), священник Иваново-Вознесенской епархии, говоря об использовании нейросетей в работе священнослужителей.

«Искусственный интеллект, нейросеть — не что иное, как усовершенствованный способ поиска информации в интернете. Вместо того, чтобы самому искать разноязычные издания разного времени, разных комментаторов, разные переводы Библии, я эту задачу передаю нейросети, и она выдает тот же результат. Вместо того, чтобы тратить дни или недели, я трачу часы и минуты», — сказал Макарий.

По его словам, сама постановка вопроса упирается в «порабощение словами»: новые термины действуют как «обманный финт», и люди теряются.

«А вот спросили бы их: “Можно ли пользоваться интернетом для изучения Библии?” Ну конечно, чем еще пользоваться? Очень даже удобно. Удобнее, чем ходить по библиотекам, там копаться в пыли, пыльных этих книгах. Все находим в Сети, и все понятно, правильно? Правильно», — заявил собеседник RTVI.

Он напомнил, что интернет существует около сорока лет, а нейросеть, по сути, — логическое развитие того же инструмента. Однако, добавил Макарий, ключевое условие корректного использования — самостоятельная проверка выводов.

«Искусственный интеллект ничего не изобретает. Если он начинает что-то изобретать, трезво мыслящий человек, который действительно изучает Священное Писание, поймет, что делается необоснованный вывод», — отметил священник.

Любая нормальная нейросеть дает ссылки на источники, и их можно тут же проверить, подчеркнул он.

«Прекрасно, удобно и, в общем, никаких проблем. Проблемы возникают тогда, когда люди что-то начинают фантазировать — вот какой-то, понимаешь, внеземной разум что-то начинает им указывать. Вот и все. Предупреждение состоит лишь в том, чтобы не доверять выводам нейросети, которые она делает, и проверять их. А информацией, которую она предоставляет, разумеется, пользоваться и воспринимать», — заключил Макарий.

Ранее схожую позицию в разговоре с ТАСС высказал член комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации, епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Он отметил, что ИИ вполне применим для разъяснения Библии, если в запросе просить анализ и ссылки на источники.

«Если делать запрос с анализом и источниками, то вполне можно, просто он выдаст то, что касается цитат Святоотеческого наследия. Но их можно перепроверить, если они смущают. Поэтому я не вижу ничего плохого», — сказал епископ. Быстрый ответ без анализа и ответ с привлечением источников — принципиально разные вещи, подчеркнул он.