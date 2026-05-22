Российские контрольные органы фиксируют проблемы не только с поставками цветов из Армении, ввоз которых временно был запрещен с 22 мая, но и с овощами и фруктами. Об этом сообщил телеканалу «Вести» глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Вопрос в том, что у нас проблемные не только цветы. У нас и с овощами, и с фруктами [также возникают проблемы]», — сказал он.

По его словам, сейчас российская сторона как раз добивается от армянских поставщиков четких гарантий соблюдения требований.

«Вы гарантировали за предприятие — пожалуйста, обеспечьте, когда выдаете документы, проверку и безопасность продукции», — пояснил Данкверт.

Он рассказал, что Россия направила в Армению своих инспекторов, которые будут работать там еще как минимум неделю. По итогам проверки будет принято решение о дальнейших поставках цветов.

Причиной нынешнего запрета на импорт цветов из республики Данкверт назвал необходимость обеспечения фитосанитарной безопасности.

Он пояснил, что до сих пор большое число предприятий были допущены на общий рынок на основании гарантий продовольственной службы безопасности Беларуси.

«И, как показала практика, с этими гарантиями сложно. Поэтому мы старались каким-то образом это нивелировать, но не получилось, поэтому мы вынуждены были договориться и послали своих инспекторов туда [в Армению]», — рассказал Данкверт.

Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что армянская сторона не получала официального уведомления о введении ограничений, передает Armenia Today. Он сообщил, что специалисты Россельхознадзора уже проводят проверки тепличных хозяйств и компаний в республике, а власти в Ереване ведут переговоры с российской стороной.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге охарактеризовал ситуацию с временным запретом на импорт цветов в Россию как «рабочую». По его оценке, это обычная практика в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пишет «Коммерсантъ».

Пашинян сказал, что в отношении товаров, не соответствующих фитосанитарным требованиям, подобные ограничения будут вводиться всегда.

«И подобная ситуация за последние 8 лет была десятки раз, и не только фитосанитарные — другие проблемы тоже были, связанные с другими товарами, и на заседаниях ЕАЭС мы эти проблемы обсуждаем», — заявил премьер.

Россельхознадзор анонсировал временное ограничение на ввоз цветов из Армении 20 мая. В сообщении говорилось, что, несмотря на предоставленные гарантии по безопасности, продолжается выявление карантинных объектов, опасных для ЕАЭС, в поставках продукции.

«При ввозе 96,2 млн штук цветочной продукции было зафиксировано 135 случаев. Это составляет 77% от общего количества выявлений за весь 2025 год», — говорилось в сообщении.

Ранее Россельхознадзор допускал, что под видом армянской в Россию может поступать продукция, в том числе цветочная, из стран, ввоз из которых запрещен.