Для Китая в нынешней ситуации вокруг Тайваня очевидной красной линией стал бы прямой разговор действующего президента США с главой тайваньской администрации. Об этом RTVI сообщил младший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Леонид Ковачич.

«Сам факт разговора действующего американского президента с представителем тайваньской администрации — это прецедент, которого не было с 1979 года. Если он будет разговаривать с [президентом Тайваня*] Лай Циндэ, это станет пересечением китайской красной линии и как минимум обнулит все те успехи, которых США и Китай достигли в ходе недавнего саммита в Пекине. <…> В 2016 году представители тайваньской администрации звонили Трампу, чтобы поздравить с победой на выборах — но тогда он был лишь победившим кандидатом, а не действующим президентом. Сейчас все иначе», — сказал Ковачич.

Ранее президент США Дональд Трамп после визита в Китай объявил о приостановке поставок оружия Тайбэю на $14 млрд. Ковачич отметил, что американская сторона и раньше поставляла вооружение Тайваню, поэтому здесь не просматривается серьезной эскалации.

Он также обратил внимание на важный аспект: «Вообще говоря, стоимость поставок оружия там, как я понимаю, заметно снижена — $14 млрд, тогда как изначально предполагалось более $80 млрд. С этой точки зрения можно считать, что Трамп сбавил обороты».

Как писал Reuters, Лай Циндэ 20 мая заявил, что если бы у него состоялся разговор с Трампом, то сказал бы ему, что именно Китай «подрывает мир» в Тайваньском проливе и что «никто не вправе аннексировать остров». Агентство напоминает, что переговоров между президентами Тайваня и США не было с 1979 года. Лай также заявил, что Тайвань рассчитывает получить оружие от США, называя его «необходимым средством для поддержания мира и стабильности». По данным The Independent, США приостановили поставки оружия Тайваню из-за военной операции против Ирана.

Кроме того, Ковачич высказался о позиции Филиппин, чей президент Фердинанд Маркос-младший допустил в разговоре с японскими СМИ, что Манила может быть вовлечена в конфликт вокруг Тайваня в случае такого развития событий. По мнению эксперта, опасения Манилы вполне обоснованны.

«Географическая близость создает реальные риски в случае военного конфликта. Посмотрите на ситуацию на Ближнем Востоке: США и Израиль воюют с Ираном, а под удар попадают практически все страны [Персидского] залива. Другой вопрос — какую позицию займут власти Филиппин. Будут ли они активно выступать на чьей-либо стороне? В зависимости от этого возможны разные сценарии», — сказал эксперт.

По данным Bloomberg, Маркос-младший в Маниле в интервью японским СМИ заявил следующее: «У Филиппин нет выбора — Тайвань слишком близко, а в нем живут и работают почти 200 тысяч филиппинцев». В публикации отмечалось, что эта позиция несет риск вызвать раздражение Пекина.

При этом еще в январе 2024 года Маркос занимал иную позицию. После того как он поздравил Лай Циндэ с победой на выборах и вызвал этим резкую реакцию Пекина, филиппинский лидер заявлял в интервью GMA News TV, что не поддерживает независимость Тайваня и придерживается политики одного Китая. «Мы не поддерживаем независимость Тайваня. Тайвань — провинция Китая», — говорил тогда он.

Как писал Reuters, между Филиппинами и Тайванем существуют неофициальные связи: в Тайбэе и Маниле есть «экономические и культурные представительства», которые фактически выполняют функции посольств.

* РФ выступает против независимости острова. Тайвань фактически независим от КНР, последняя считает его своей территорией