Польша, заявившая о вторжении в ее воздушное пространство «огромного числа» якобы российских беспилотников, сбивала эти аппараты ракетами по полмиллиона евро каждая. На это обратила внимание немецкая газета Bild.

«Пилоты истребителей F-35 атаковали беспилотники ракетами AIM-9 Sidewinder. Проблема в том, что запуск ракеты стоит более €400 тыс. — против дрона стоимостью всего несколько тысяч евро», говорится в статье.

При этом издание отмечает, что, согласно оценке НАТО, удалось сбить лишь три беспилотника из 25, по четвертому все еще идет расследование — возможно, он разбился сам.

Власти Польши заявили о вторжении «огромного количества» российских беспилотников в воздушное пространство страны, назвав это «масштабной провокацией». Часть из них представляли «прямую угрозу» и были сбиты, написал премьер Дональд Туск в соцсети X. В России обвинения отвергли. Минобороны комментариев не давало.

Как заявил газете высокопоставленный офицер НАТО, использование F-35 против дронов «не имеет военного смысла» в долгосрочной перспективе. Поэтому альянс рассматривает иные варианты противодействия на случай новых подобных инцидентов, узнала Bild.

Во-первых, страны НАТО могли бы развернуть дополнительные средства ПВО на восточном фланге, включая зенитно-ракетные системы Patriot и IRIS-T.

Во-вторых, может быть организована операция по сдерживанию нарушений воздушного пространства аналогично миссии «Балтийский часовой», запущенной в январе 2025 года для защиты подводной инфраструктуры Балтийского моря, в которой задействованы военные корабли, подводные лодки, а также патрульные самолеты и дроны.

«Однако пока совершенно неясно, хотят ли союзники по НАТО еще одну миссию сдерживания», — пишет газета.

В-третьих, НАТО может позаимствовать опыт Украины, у которой «есть более эффективные средства защиты от российских беспилотников», говорится в материале. В пример приводятся звуковые датчики, которые могут обнаружить беспилотники, после чего их сбивают пулеметными очередями солдаты на пикапах.

У самой Германии сейчас нет достаточных ресурсов для эффективной борьбы с беспилотниками, летающими на малых высотах, продолжает Bild. Инспектор сухопутных войск страны генерал-лейтенант Альфонс Майс после инцидента в Польше назвал «противовоздушную оборону от беспилотников» одной из самых слабых и уязвимых составляющих в немецкой обороне.

Армия ФРГ, в частности, вынуждена использовать для противовоздушной обороны оружие, которое фактически для этого не предназначено, например, боевую машину пехоты «Пума» с 30-миллиметровой пушкой. Майс, уходящий в отставку в октябре, потребовал, чтобы комплексные эффективные возможности в сфере ПВО были созданы как можно скорее.

На фоне сообщений о сбитых дронах МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России Андрея Ордаша. Тот накануне сообщил, что Москва отвергает обвинения.

«Обвинения мы считаем беспочвенными. Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение, не представлено», — приводит его слова агентство.

По словам дипломата, в аналогичных инцидентах ранее поляки не подтверждали свои слова конкретными фактами, а единственная идентифицированная ракета оказалась украинской.

Ордаш также обратил внимание, что во всех якобы связанных с Москвой шпионских скандалах в Польше в итоге фигурируют в основном украинцы.