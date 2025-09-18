В ходе операции по уничтожению беспилотников в Польше в один из жилых домов попала ракета, выпущенная с истребителя F-16, а не дрон. Об этом в эфире телеканала TVN заявил министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк.

О попадании ракеты в дом ранее со ссылкой на источники сообщало издание Rzeczpospolita. После этого президент Польши Кароль Навроцкий потребовал объяснений от правительства.

В эфире TVN Семоняка спросили, что именно упало на дом в Вырыках. По его словам, по этому поводу будет сделано заявление.

«Все указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолетом в защиту Польши, в защиту Родины, в защиту наших граждан. И военные заявили, что покроют эти потери», — сказал глава ведомства.

Rzeczpospolita писала, что вес ракеты составляет более 150 кг, а в результате ее падения была повреждена крыша дома и пробит потолок. По данным издания, никто из жителей не пострадал — они рассказывали, что они успели выйти из спальни за несколько минут до того, как в нее упали части боеприпаса.

Ремонт разрушенного дома оценили примерно в 50 тыс. злотых (порядка 1,1 млн рублей). Община собирает средства на восстановление здания, первую финансовую поддержку пострадавшие получили 12 сентября, отмечает газета.

10 сентября польские военные якобы зафиксировали прилет «огромного количества» дронов и сообщили, что перехватили их. Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил в произошедшем Россию. Кроме того, после атаки он заявил, что часть беспилотников прилетела с территории Беларуси.

Российское посольство в Варшаве и Минобороны опровергли эту информацию. По их данным, беспилотники летели со стороны Украины.

В Министерстве обороны России, говоря об ударе по целям на Украине,

подчеркнули, что «объекты для поражения на территории Польши не планировались», а дальность полета используемых дронов не превышала 700 км.