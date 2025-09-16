Во время массового налета БПЛА на Польшу, который произошел в ночь на 10 сентября, в один из жилых домов в деревне Вырыки-Воля в Люблинском воеводстве попал не дрон, а ракета, выпущенная из истребителя F-16, который пытался сбить дрон. Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Всего на территории Польши были обнаружены обломки 17 дронов, которые издание называло «приманками». Большинство из них не нанесли практически никакого ущерба, кроме одного, который повредил дом в населенном пункте Вырыки-Воле.

Прокуратура назвала боеприпас «неопознанным летающим объектом» и заявила, что на данный момент он «не идентифицирован ни как беспилотник, ни как его фрагменты».

Один из источников Rzeczpospolita заявил, что на дом рухнули фрагменты ракеты класса «воздух — воздух» AIM-120 AMRAAM, которая была запущена, по предварительным данным, из польского F-16. Истребитель пытался сбить летящий беспилотник, но у него произошел сбой в системе наведения.

«К счастью, она <…> не взорвалась, поскольку сработали предохранительные устройства взрывателя», — пояснил собеседник издания. По его утверждению, польская сторона «оборонялась от российского налета».

В люблинском отделении прокуратуры подчеркнули, что ждут мнения экспертов о том, что именно упало на дом.

Rzeczpospolita отмечает, что вес ракеты составляет более 150 кг, а в результате ее падения была повреждена крыша дома и пробит потолок. Никто из жителей не пострадал — они рассказывали, что они успели выйти из спальни за несколько минут до того, как в нее упали части боеприпаса.

Ремонт разрушенного дома оценили примерно в 50 тыс. злотых (порядка 1,1 млн рублей). Община собирает средства на восстановление здания, первую финансовую поддержку пострадавшие получили 12 сентября.

Прилет «огромного количества» дронов в Польшу

Польские военные 10 сентября якобы зафиксировали прилет «огромного количества» дронов в Польшу и сообщили, что перехватили их. Польский премьер-министр Дональд Туск обвинил в произошедшем Россию. Кроме того, после атаки он заявил, что часть беспилотников прилетела с территории Беларуси, отмечает Rzeczpospolita.

Военный эксперт, подполковник Мачей Коровай заявил, что дом был поврежден в результате кинетического удара: «Как видно на фотографиях разрушенного дома, не было ни взрыва, ни детонации».

«Мы имели дело с очень точно спланированной операцией <…>. Ее цель — проверить нашу реакцию и возможности, но также и вызвать замешательство. Она не должна была причинить вреда, <…> чтобы не спровоцировать применение статьи 5 Устава НАТО», — уверен Коровай.

Посольство РФ в Варшаве и Минобороны опровергли эту информацию. По их данным, беспилотники летели со стороны Украины.

15 сентября Туск заявил, что БПЛА сбили над правительственным кварталом в Варшаве. Представитель командования Службы государственной охраны (СГО) полковник Богуслав Пиурковский уточнил, что подозрительный объект в воздухе заметили сотрудники, находившиеся на дежурстве в Бельведерском дворце.

В результате по подозрению в запуске дрона были задержаны 21-летний выходец из Украины и 17-летняя гражданка Беларуси. Как пишет издание Wiadomosci, изначально силовики рассматривали версию о шпионаже, но позже заподозрили молодых людей в нарушении авиационного права.