Одним из двух задержанных по подозрению в запуске дрона над правительственным кварталом в Варшаве оказался украинец. Об этом 16 сентября сообщают польские СМИ со ссылкой на местную полицию. Накануне польские власти заявляли, что оба задержанных — граждане Беларуси.

Как пишет издание Wiadomosci, столичное управление полиции Польши уточнило информацию о личностях двух задержанных накануне после сбития дрона над правительственным кварталом Варшавы. Ими оказались 21-летний гражданина Украины и 17-летняя гражданка Беларуси. Сейчас правоохранители проводят в отношении них проверку по статье о нарушении правил воздушного движения. Задержанным может грозить до пяти лет лишения свободы. До этого силовики рассматривали версию о шпионаже, но теперь она, судя по всему, отпала.

По словам пресс-секретаря Окружной прокуратуры Варшавы Петра Антони Скибы, ныне приоритетная версия — нарушение авиационного права. При этом пресс-секретарь польских польских спецслужб Яцек Добжиньский дал понять, что к задержанным может быть проявлено снисхождение.

«Это молодые люди. Возможно, это было связано с их беззаботностью или невежеством, — сказал Добжиньский.

О сбитом в правительственном квартале Варшавы дроне 15 сентября сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. Представитель командования Службы государственной охраны (СОП) полковник Богуслав Пиурковский уточнил, что подозрительный объект в воздухе заметили сотрудник между тем уточнил, что подозрительный объект в воздухе заметили сотрудники, находившиеся на дежурстве в Бельведерском дворце. Пиурковский также заявил, что благодаря оперативным действиям сил безопасности были задержаны двое граждан Беларуси.

Инцидент в правительственном квартале произошел на фоне массового залета беспилотников в Польшу 10 сентября. Польские власти сразу же обвинили в этом Россию. Однако российская сторона опровергла эти обвинения, заявив, что беспилотники следовали со стороны Украины и что РФ наносит удары исключительно по украинским целям.