Есть шансы, что активная фаза боевых действий между Россией и Украиной завершится уже в этом году, но сначала эскалация будет нарастать до максимума. Такое мнение высказал в интервью РБК-Украина глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.

По его оценке, весной переговорный процесс шел хорошими темпами. Но теперь для всех очевидно, что происходит обострение, и это «обычный» процесс, дал понять Буданов*, который ранее возглавлял Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

«Для того чтобы выйти из эскалации, обычно нужна максимализация эскалации. То есть эскалация сейчас, деэскалация и дальше продолжение диалога. Если стороны в этом заинтересованы», — сказал он.

Москва будет заинтересована «в определенное время», предположил Буданов*. Как он рассуждает, Кремль видит для себя перспективу договориться с нынешним президентом США Дональдом Трампом, а у того остается «еще минимум два года» до конца второго срока.

О мобилизации в России

Буданов* признал, что у России еще «немерено» ресурсов в плане людей, территорий и вооружений, а Украина получает поддержку Запада, так что стороны смогут воевать еще «годы». Притом Буданов* отметил, что Киеву «главное не потерять наших друзей, партнеров и союзников».

Говоря о вероятности новой мобилизации в РФ, глава офиса Зеленского напомнил, что первая волна была проведена как частичная мобилизация, и предположил, что это может повториться в таком же масштабе.

«Технически им ничего не мешает. То, что они не хотят этого делать, — это факт. Но если увидят, что другого варианта не существует, они это сделают», — полагает он.

О «духе Анкориджа»

В ходе беседы Буданов* объяснил, что именно, по его мнению, российское руководство имеет в виду, ссылаясь на приверженность «духу Анкориджа».

«Россияне верят в то, что они обычно называют „3 плюс 2“. <…> Три — это <…> Крым, Донецкая, Луганская области. Плюс два — это части Херсонской, Запорожской областей, которые сейчас под их контролем. То есть <…> признание всеми полного суверенитета РФ на этой территории. Вот это и есть „дух Анкориджа“», — сказал он.

Для Украины это «неприемлемо», продолжил Буданов*. Он заявил, что компромиссы по территориям «в принципе невозможны» ни в каких вариантах.

О возможности конфликта с Беларусью

Буданов* заявил, что не видит угрозы вступления Беларуси в российско-украинский конфликт. По словам главы офиса Зеленского, Украине «точно невыгодно иметь еще одного врага и еще одну зону боевых действий».

По мнению Буданова*, военный конфликт с Киевом закончится для Беларуси «крахом».

«Соответственно, по состоянию на сейчас, на момент разговора, каких-то угроз, я не говорю только о наступлении на земле, я не вижу», — подытожил собеседник РБК-Украина.

О том, кого поддержит Трамп

По мнению главы офиса Зеленского, Трамп сейчас склонился на сторону Украины, для которой «действительно важно» не потерять эту поддержку. На вопрос, как ее сохранить, Буданов* ответил, что ему «надо показывать победу».

«Все очень легко. Все в мире любят победителей. Проигравших никто не уважает. И всерьез к ним не относится. Трамп определенно любит победителей. Так что надо показывать победу, это даст нам шанс», — считает он.

О возобновлении связей с Россией

Буданов* высказал убеждение, что через десяток лет или когда-то еще на Украине «однозначно будет» власть, которая выступит за восстановление связей с РФ.

В этой связи он напомнил о Германии, с которой уже через 10 лет после окончания Второй мировой войны «давно возобновили все отношения», хотя эта страна «сделала намного больше зла».

«Я надеюсь, что мы будем взвешены в своих подходах. Но то, что через 10 лет будет кто-то и со стороны России говорить, что надо как-то с Украиной диалог иметь, и в Украине говорить такое — очевидно, это может быть», — сказал он.

Буданов* отметил, что в Европе, несмотря на накал антироссийской риторики, есть огромное сожаление о потерянных связях с РФ.

«Очень многие [в Европе] не то что хотели бы восстановить экономические отношения, а почти страдают, что их нет», — заявил глава офиса украинского президента.

О ссоре с Польшей

Говоря о скандалах, которые один за другим происходят в последнее время в отношениях Украины и Польши, Буданов* выразил уверенность, что «пик эскалации еще впереди». При этом он считает, что Варшава предпринимает «незрелые ошибочные шаги».

Буданов* поделился, что ждет очередного обострения в связи с приближением годовщины Волынской трагедии 11 июля.

«Из той информации, которой я владею, они готовят целый ряд, как по мне, незрелых эскалационных шагов. Поэтому, очевидно, все это сейчас продолжится», — сказал Буданов*.

Он подчеркнул, что Украина не приемлет языка ультиматумов, и указал, что в Киеве не приняли ультиматума даже от России, которая «немножко мощнее, чем Польша».

«Пиковая эскалация всегда ведет либо в катастрофу, либо в деэскалацию. Я надеюсь, что мы пойдем в деэскалацию», — заключил Буданов*.

* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов