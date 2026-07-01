Разговоры о «превращении Крыма в остров» и ударах по российской инфраструктуре создают образ побеждающей Украины, но военная реальность выглядит иначе. Военный аналитик RTVI Алексей Сочнев объясняет, почему у Украины нет ресурсов для десантной операции в Крыму, зачем Киев готовит удары по белорусским НПЗ и стоит ли ждать мобилизации в России после выборов в Думу.

Зачем Украине превращать Крым в остров

Сейчас на Украине активно обсуждается план, который озвучивал украинский министр обороны Михаил Федоров — отрезать Крым от снабжения, лишить его электричества и превратить из полуострова в остров. Выглядит масштабно, но есть вопросы — а зачем, что потом? Если посмотреть на Крым с военной точки зрения, картина быстро перестает выглядеть реалистичной.

Допустим, Крымский мост перестает функционировать и Крым в самом деле превращается в остров. Как дальше брать эту гигантскую крепость? Даже когда у Украины был избыток военной силы, попытки десантных операций — на острове Змеином, в направлении самого Крыма, в Херсонской области — заканчивались гибелью элитных бойцов 73-го морского центра и подразделений сил спецопераций. Была и попытка высадки десанта в Энергодаре, и потопленные украинские катера у Кинбурнской косы. Опыт такой работы у Украины большой, но он весь негативный, а при нынешней нехватке военной силы десантная операция и вовсе невозможна. Поэтому историю с Крымом, как и удары по знаковым местам, я смело записываю в столбик пиар-мероприятий.

Конечно, может показаться логичным расчет другого рода — взять Крым в заложники, чтобы сделать Путина сговорчивее и принудить к перемирию по линии боевого соприкосновения. Но чтобы так думать, нужно совсем не знать его биографию.

Родственники Путина пережили блокаду Ленинграда, и он не из тех, кто скажет «все, ребята, я все понял, дальше давайте на ваших условиях».

Кроме того, чтобы по-настоящему изолировать Крым, нужно намного больше, чем ракетные удары — нужны военно-морские силы, которых у Украины просто нет. Последние катера были потоплены совсем недавно в одесских портах. Без высадки, без контроля моря — как мы видели в случае с Ираном, где для этого нужны были корабли — никакой реальной изоляции полуострова не получится.

Почему заголовки про победу Украины — обман

Российские власти открыто признали, что в стране есть топливный кризис. Но он происходит на фоне совсем другой картины — заголовков во всех СМИ, от итальянских до болгарских, о том, что Украина побеждает. Часто они ссылаются на американский Институт изучения войны и других экспертов и аналитиков, которые, впрочем, не уточняют, где именно происходят сообщаемые им продвижения ВСУ.

Если применить ту же логику к российской стороне, Россия должна была победить уже много раз — начиная с 2022 года, когда удары по украинской территории наносились щедро и ракетный запас был огромен. Но пока солдат физически не встанет на территорию, она не может считаться занятой, а победа — провозглашенной. Поэтому ни атаки на Крымский мост, ни города без электричества в Крыму сами по себе не дают права говорить о победе.

Чтобы показать хоть какой-то успех на земле, в районе Степногорска в Запорожской области в наступательных действиях принимают участие элитные подразделения украинской военной разведки ГУР, а не линейные армейские части, что лишний раз говорит о жуткой нехватке кадров. Ведь это не задача спецназа, устраивать контрнаступление, но другого ресурса нет.

У этой пиар-картины два адресата. Первый — европейские налогоплательщики, которые расстаются с огромными суммами денег, вбрасываемыми еврочиновничеством в топку конфликта. Второй — Дональд Трамп, которого, судя по всему, удалось убедить в том, что удача оставила Россию — он начал говорить вещи, выгодные для Украины.

К этому списку я бы добавил тот же шквал лоббистских публикаций с одинаковыми заголовками, что говорит об организованной, скорее всего оплаченной кампании, объяснить которую иначе сложно. Жаль, что российская разведка не вскрывает эти схемы, было бы интересно увидеть такой разбор.

В итоге за все это европейские налогоплательщики могут заплатить деньгами, а вот жителям Украины платить нечем, поэтому они расплачиваются собственными жизнями.

Чем Беларусь рискует из-за угроз Зеленского

В эту же копилку пиар-запугивания я бы добавил всю историю вокруг Беларуси. Зайти в Беларусь Зеленскому нечем, но залететь — то есть нанести ракетный или дроновый удар — вполне возможно. Вся эта история с накаливанием темы вокруг Беларуси выглядит как попытка подготовить и легитимировать удары по белорусским НПЗ.

Зеленский уже подмечал, что после атак на нефтеперерабатывающий завод в Москве Россия смогла избежать серьезных потрясений именно за счет помощи Беларуси, мощности НПЗ которой были направлены на покрытие российского дефицита. Боевых действий между Украиной и Беларусью формально не ведется, поэтому риторика взвинчивается — судя по всему, чтобы оправдаться перед европейскими коллегами, которые до сих пор не давали добро на удары по этим объектам.

Я считаю вероятность таких атак очень высокой. Защититься Беларуси, на мой взгляд, особо нечем — расстояние небольшое, долетят и дроны, и самые опасные ракеты. Анализ открытых источников показывает, что противовоздушная оборона у Беларуси уступает российской, а ущерб от возможного удара со стороны Киева может быть очень существенным. В России проблема с малой ПВО хотя бы решается, в Беларуси об этом пока даже не задумывались. Лукашенко сам признавал — мол, мы для них как на ладони, и все наше производство украинцам видно.

Подтверждает эту тревогу и заявление об определении более четырехсот целей на карте Беларуси, которые украинские специалисты по аэроразведке относят к работающим в интересах России. Проверить и подготовить четыре сотни целей — это огромная работа, хотя при тесно переплетенных с девяностых годов экономиках двух стран к этой категории можно отнести практически любой белорусский объект. Понимая серьезность намерений Зеленского, Лукашенко съездил в Москву к Путину, а затем в Китай — и заявление Пекина с призывом к миру я связываю именно с этой поездкой и тревогой Китая, что Киев может напасть на Минск.

Что стоит за «духом Анкориджа» и переговорами

Важно разобраться с последними заявлениями главы Госдепа США Марка Рубио и Путина — я бы советовал военным блогерам читать их не в пересказе СМИ, а в первоисточнике, со всеми деталями. Тема переговоров фактически закрыта, и причина в неудаче США в Иране — республиканцы перед выборами не могут позволить себе еще одну порцию критики со стороны демократов и тех сторонников Трампа, что больше симпатизируют Украине. Поэтому мы увидели резкое отползание от «духа Анкориджа» — Рубио заявил, что никаких соглашений на Аляске вообще заключено не было.

Путин эту логику прекрасно понимает — он давно в политике и хорошо знает американскую систему. Похожая история уже была на предыдущем сроке Трампа, когда надежды в России были даже выше, чем сейчас, а ура-патриоты ездили по Москве с американскими флагами. Тогда внутриполитическая ситуация не позволила ему выполнить обещания, и его наоборот вынудили ввести рекордное число антироссийских санкций. Сейчас Путин формально протягивает руку — мол, мы согласились на компромиссы, а вторая сторона не пошла навстречу, поэтому США тут как бы ни при чем.

При этом он обновил трек главной цели, заявив, что задача ВС РФ — полностью освободить Донбасс и Новороссию, перечеркивая распространенную в военных блогах версию, что речь шла только о Донбассе.

Понятие Новороссии при этом трактуется по-разному — минимально это ЛДНР с Херсонской и Запорожской областями, в более широком, классическом понимании — еще и Николаевская, Одесская область и Приднестровье.

Нужна ли мобилизация и есть ли «вундервафля»

Сейчас многие диванные эксперты и блогеры повторяют фразу — надо начинать воевать по-настоящему. У каждого за ней скрывается свое: кто-то хочет ударов по мостам, кто-то не понимает, почему электроподстанции не добивают до конца, кто-то требует применения тактического ядерного оружия. На деле за этим чаще всего стоит не военная логика, а усталость от происходящего — вопрос «когда начнем воевать по-настоящему» на самом деле означает «когда же это закончится».

Никакой «вундервафли» ни у одной из сторон нет. Применение ядерного оружия исключено хотя бы потому, что Китай немедленно откажется от партнерских отношений с Россией — это табуированная тема. Идея пойти колоннами вместо штурмовых групп по два-три человека закончится шествием в обратную сторону цинковыми гробами и сожженной техникой — это уже проверено в начале конфликта, а сейчас то же самое подтверждается на Ближнем Востоке, где дронами жгут израильские танки.

В России сейчас решаются другие задачи — создание мобильных систем ПВО и противодроновых средств, внедрение искусственного интеллекта в системы распознавания целей. Все это разумно, хотя, конечно, стоило начать это делать раньше. Дело не в превосходстве украинской стороны, которая в этом опередила российскую, а в том, что весь военно-промышленный комплекс России централизован и сохранил советскую неторопливую систему согласований, тогда как украинский ВПК вырос на коммерческой основе (и с помощью НАТО) и неплохо показывает себя — хотя по масштабу производства Россия будет его опережать всегда.

В целом же, учитывая масштаб обозначенных целей, я не вижу причин, почему не стоит ждать мобилизации в ближайшее время.

Та паническая волна, которая напугала всех в свое время, была вынужденной мерой, когда фронт нужно было экстренно насыщать людьми и потому брали всех подряд. Сейчас контрактная система — это тоже форма мобилизации, просто более мягкая, и ее точно так же можно усилить — например, повышением выплат или привлечением бизнеса к финансированию мобильных систем ПВО для защиты предприятий. Так что частичную мобилизацию я не исключаю и сейчас, но решение о по-настоящему масштабных шагах, вероятно, отложено до выборов в Думу — во время конфликта важна устоявшаяся политическая система, а после голосования эти вопросы вполне могут вернуться на стол.

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