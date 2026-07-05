В Польше разгорается внутриполитический скандал из-за того, что правительство страны тайком от парламента передало Украине ракеты для систем Patriot и уступило место в очереди на их закупку в США. Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на заявления польских политиков и представителей властей.

Правые оппозиционные силы, включая партию PiS, обвинили правительство в том, что решение было принято без участия парламента и президента. Их позиция сводится к тому, что ракеты PAC-3 нужны самой Польше для защиты собственного воздушного пространства.

«Эти ракеты являются ключевым элементом обороны польского воздушного пространства от баллистических ракет и других высокоразвитых угроз», — написал бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак в соцсети X.

Он потребовал от властей немедленно прояснить ситуацию. В ответ замминистра обороны Цезары Томчик заявил, что перечень передаваемой Украине военной техники и боеприпасов остается засекреченным.

Для Украины комплексы Patriot остаются единственным эффективным средством против российских баллистических ракет. Весной украинский лидер Владимир Зеленский публично признавал, что их запасы в ВСУ практически исчерпаны.

В апреле на немецкой базе Рамштайн в ходе встречи представителей стран-союзниц Киева украинский министр обороны Михаил Федоров поблагодарил Германию, Нидерланды, Испанию и Польшу за дополнительную поставку боеприпасов.

Handelsblatt считает это одним из косвенных подтверждений того, что Варшава участвовала в решении проблемы с дефицитом ракет для Patriot. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш тогда не стал раскрывать, откуда взялись эти ракеты — из собственных польских запасов или с американских заводов, если Киев получил место в очереди на их закупку.

Советник президента Польши по внешней политике Марчин Пшидач заявил, что, по имеющимся у него сведениям, Варшава стояла в очереди на получение американских ракет впереди Киева, но уступила ему свое место, и поэтому теперь ей самой придется долго ждать возможности их купить.

Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак написал в соцсети Х, что эти ракеты дорого стоят и крайне необходимы для многоступенчатой польской системы ПВО, создание которой власти не могут завершить уже несколько лет. Он потребовал, чтобы весь экспорт оружия и боеприпасов из страны в обязательном порядке согласовывался с парламентом.