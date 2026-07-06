Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал военнослужащим страны, что никто не будет посылать их «в эту бойню», подразумевая российско-украинский конфликт. Он заявил об этом на церемонии чествования выпускников высших военных вузов и представителей высшего офицерского состава, передает БЕЛТА.

Белорусский лидер назвал конфликт на Украине главным очагом напряженности в регионе и обвинил Евросоюз в милитаризации и нагнетании «абсурдной истерии вокруг мнимой угрозы с востока».

По словам Лукашенко, «международная „партия войны“» стремится к затягиванию украинского конфликта. Против самой Беларуси, как он отметил, продолжается гибридная война, в которой среди прочего используются «активный шпионаж и провокации на южных границах».

«Отдельных западных политиков просто раздражают наши самостоятельность и независимость. Наш союз с Россией и приверженность к мирному урегулированию конфликта в Украине. Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна, это плохо, что война идет в Украине», — цитирует президента БЕЛТА.

19 июня президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Беларусь отключила на своей территории ретрансляторы, которые, как он считает, корректируют удары российских беспилотников. Он призвал Лукашенко сделать это в течение недели, пригрозив, что иначе украинская сторона сделает это самостоятельно.

«Когда господин Лукашенко говорит, что он не хочет быть втянутым в войну, он должен быть честным <…>. Зачем слова о том, что он не хочет участвовать в войне? Пусть уберет эту технику, пусть отключит эту технику», — цитировали его украинские издания.

24 июня Зеленский заявил со ссылкой на главкома ВСУ Александра Сырского и разведку, что двумя днями ранее ретрансляторы в Беларуси прекратили работу. В Кремле переадресовали все вопросы по этому поводу к Минску.

«Что касается ретрансляторов, я не располагаю такой информацией. Работа ретрансляторов находится в компетенции соответствующих ведомств», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе своего июньского визита в Минск, что в Москве «прекрасно понимают» подход, заявленный президентом Лукашенко. «Беларусь — наш союзник, но Беларусь в войне не участвует», — сформулировал он позицию главы республики