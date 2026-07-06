Если глава Белого дома Дональд Трамп действительно звонил главе ФИФА Джанни Инфантино по поводу удаления форварда сборной США Фоларина Балогуна, а тот после этого дал указания дисциплинарному комитету пересмотреть дело, это можно расценивать как должностное преступление Инфантино. Об этом RTVI заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями разговора, сообщило, что Трамп лично попросил Инфантино пересмотреть эпизод с удалением Балогуна. Нападающий получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины — США выиграли его со счетом 2:0. После просмотра VAR судья удалил игрока за удар шипами по голеностопу Тарика Мухаремовича.

5 июля дисциплинарный комитет ФИФА приостановил исполнение автоматической одноматчевой дисквалификации Балогуна на испытательный срок в один год. Красная карточка при этом не была отменена, однако решение позволило 25-летнему форварду сыграть в матче 1/8 финала против Бельгии. Трамп поблагодарил ФИФА в Truth Social, написав, что организация «поступила правильно» и «обратила вспять великую несправедливость».

Королевский футбольный союз Бельгии заявил, что статья 66.4 Дисциплинарного кодекса ФИФА предусматривает автоматическую дисквалификацию на следующий матч после красной карточки. Бельгийская сторона также сослалась на статью 10.5 регламента ЧМ-2026, где говорится, что игрок или представитель команды, удаленный с поля после прямой или второй желтой карточки, автоматически пропускает следующую игру. Федерация отметила, что продолжает изучать возможные варианты действий для защиты прав участников турнира.

Колосков в беседе с RTVI призвал не распространять ситуацию на всю ФИФА, подчеркнув, что речь идет об отдельном эпизоде, хотя и получившем широкий резонанс.

«Самый важный вопрос здесь — звонил или не звонил Трамп. Если Трамп звонил Инфантино, и по его просьбе Инфантино дал соответствующие указания комитету ФИФА пересмотреть принятое решение — я расцениваю это как должностное преступление самого Инфантино, президента ФИФА», — заявил почетный президент РФС.

По его мнению, при таком сценарии были бы нарушены два основополагающих уставных принципа Международной федерации футбола. Первый — разделение политики и спорта, а также невмешательство политиков в спортивные дела. Второй — независимость юрисдикционных органов ФИФА, к которым относится дисциплинарный комитет.

При этом собеседник RTVI уточнил, что обращение со стороны Федерации футбола США само по себе было бы законным: национальная федерация имеет право просить о пересмотре решения.

Колосков обратил внимание на отсутствие мотивационного объяснения решения комиссии ФИФА.

«А на основании чего принимала решение контрольно-дисциплинарная комиссия, к сожалению, неизвестно, ведь мотивационного объяснения нет. Допустим, поступила просьба еще раз вернуться к рассмотрению в пользу отмены дисквалификации, а объяснения, почему, на основании чего оно [решение] было принято, до сих пор нет. Поэтому здесь очень много неясностей», — заключил он.

Матч США — Бельгия пройдет в Сиэтле 7 июля. Начало игры — в 3:00 мск.