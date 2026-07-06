Международная федерация футбола (ФИФА) отменила красную карточку, которую судья показал нападающему сборной США Фоларину Балогуну на чемпионате мира. Решение приняли после звонка президента США Дональда Трампа президенту ФИФА Джанни Инфантино — притом что красная карточка по регламенту турнира автоматически влечет пропуск следующего матча без права на апелляцию. RTVI рассказывает, как Трамп добивается выполнения своих самых абсурдных требований.

Характерный пример — история с Нобелевской премией мира. Трамп на протяжении 2025 года публично добивался этой награды, называя себя самым достойным её обладателем, но комитет присудил премию венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Тогда президент ФИФА Инфантино, который месяцами выстраивал отношения с Трампом, без предварительного одобрения совета организации учредил специально под него первую в истории Премию мира ФИФА — награду, которой раньше просто не существовало. Согласно описанию на сайте ФИФА, премия вручается людям, совершившим «исключительные и выдающиеся действия во имя мира».

Шаг вызвал критику экспертов и правозащитников, многие из которых считают, что награда была создана исключительно для Трампа. Позже сама Мачадо публично предложила отдать ему свою медаль — правда, Нобелевский центр мира уточнил, что физически передать медаль можно, а вот титул лауреата — нет.

В похожем ключе устроена история с переименованиями. В сентябре 2025 года Трамп подписал указ, по которому Министерство обороны США получило второе, неофициальное название «Министерство войны» (поскольку официально переименовать министерство может только Конгресс). На брифинге в Овальном кабинете президент заявил, что новое название больше соответствует сложившейся в мире обстановке. Министр обороны Пит Хегсет добавил, что переименование Министерства войны в Министерство обороны в середине XX века не принесло США побед ни в одной крупной войне, и что новое-старое название позволит ведомству «сражаться решительно», а не «ради того, чтобы не проиграть».

История, произошедшая с Центром искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, выглядит гораздо более абсурдно.

В декабре 2025 года подконтрольный президенту совет попечителей проголосовал за переименование учреждения в «Центр Трампа — Кеннеди», и уже на следующий день на фасаде здания появилась новая вывеска.

Сам Трамп признавался, что был «очень удивлен единогласным решением уважаемых членов совета директоров» — совета, который сам же сформировал после того, как сменил руководство центра и стал его председателем.

Конгрессвумен Джойс Битти оспорила переименование в суде, назвав его «вопиющим нарушением верховенства права». В мае 2026 года федеральный судья Кристофер Купер согласился: учредительный устав центра определяет, что он должен носить имя президента Кеннеди, и никакое другое название или статус публичного мемориала совет попечителей присваивать ему не может — это прерогатива только Конгресса. Демонтаж фамилии Трампа с фасада и всей символики завершился в июне, с отсрочкой на сутки из-за погодных условий. При этом сам центр по решению Трампа все равно закрыт на два года — формально на реконструкцию стоимостью $250-257 млн, которую администрация начала без одобрения Конгресса.

Помимо ведомств и учреждений, Трамп взялся и за географические названия. В январе 2025 года Трамп распорядился переименовать Мексиканский залив в Американский, и хотя это решение не имеет силы за пределами США, федеральные ведомства обязали использовать новое название во всех документах и картах. В Мексике инициативу подняли на смех, а некоторые кофейни в знак протеста переименовали «американо» в «мексикано». Агентству Associated Press отказ признавать новое название стоил доступа в пресс-пул Белого дома — оно продолжило называть залив Мексиканским, сославшись на то, что так его называет весь остальной мир.

Не менее показательна история с бассейном у мемориала Линкольна в Вашингтоне. Весной 2026 года Трамп в интервью Fortune назвал бассейн «мусорным ведром», раскритиковав качество исходной постройки, и объявил о реконструкции по собственному проекту — вместо предложенного ранее варианта стоимостью $300-350 млн и 3-4 года работ Трамп предложил обойтись $1,5-2 млн и парой недель работы, с привлечением подрядчиков, которые ранее занимались его гольф-курортами.

Изначально президент склонялся к перекраске дна бассейна в бирюзовый цвет «как на Багамах», но в итоге по совету подрядчика остановился на «синем цвете американского флага».

Контракт на $14-16 млн (сумма выросла в сравнении с первоначальной оценкой) без тендера получила компания Atlantic Industrial Coatings, выложившая дно бассейна синими плитами. Уже через несколько дней после завершения работ вода зазеленела от быстро расплодившихся водорослей, а синее покрытие, которое в основном и стало причиной их бурного роста, поскольку очень быстро нагревалось под лучами солнца, начало отслаиваться кусками. Администрация заявила, что справилась с водорослями с помощью «технологии нанопузырьков», сравнив эту борьбу с противостоянием иранскому флоту, но в реальности проблема никуда не делась.

Трамп в итоге обвинил во всем вандалов, которые якобы разрезали покрытие канцелярским ножом и залили в бассейн химикаты, потребовав арестовать виновных, назвав произошедшее оскорблением памяти обоих президентов. Вскоре были задержаны несколько человек. Один из них — 67-летний бывший олимпийский гонщик на каноэ Дэвид Хирн из штата Мэриленд, который, по его словам, остановился у бассейна после велопрогулки и залез в воду, чтобы проверить, действительно ли отслаивается новое покрытие.

Добился Трамп и своего военного парада. Еще в 2018 году он попросил Пентагон организовать в Вашингтоне парад по образцу увиденного во Франции на Елисейских полях, но тогда идею отменили из-за стоимости в $92 млн, которую сам Трамп назвал «до смешного высокой». Во второй срок затея все же была реализована: 14 июня 2025 года, в день его 79-летия, по столице прошли тысячи военных, танки «Абрамс» и вертолеты — формально в честь 250-летия армии США, а не дня рождения президента. А к следующему юбилею, 80-летию в 2026 году, на южной лужайке перед Белым домом уже возводили временную восьмиугольную арену для боёв по смешанным единоборствам (UFC) на 5 тыс. зрителей — «прямо у главных дверей Белого дома», по словам самого Трампа. Событие предваряло шоу мотоциклистов, выполнявших воздушные трюки на рампе. Все это напомнило многим зрителям фильм «Идиократия», где президент США был бывшим рестлером, стрелял из автомата в парламенте, а возле белого дома проводились бои на монстер-траках — внедорожниках на огромных колесах.

Визит в Париж сподвиг Трампа не только на проведение военного парада. Там президент увидел Триумфальную арку высотой 50 метров, после чего заявил: «Наша арка будет намного лучше», — и заказал сооружение, которое должно превысить парижский оригинал на 25 метров и затмить соседний мемориал Линкольна высотой 30 метров. Наверху расположится позолоченная скульптура в духе Статуи Свободы с факелом в окружении золотых орлов. Параллельно Трамп потребовал отменить судебный иск историка архитектуры, которая оспаривает стройку на территории Белого дома, назвав его «смехотворным исковым заявлением, поданным женщиной, которая гуляла со своей собакой». Сенатор-республиканец Линдси Грэм пообещал внести законопроект, который задним числом легализует строительство и выделит на него $400 млн из бюджета.

Не все подобные требования удаётся воплотить полностью. Национальный сад американских героев — парк с 250 статуями выдающихся американцев, который Трамп задумал еще в первый президентский срок и указ о создании которого Байден отменял, а Трамп восстановил сразу после возвращения в Белый дом, — к назначенному сроку открытия, 4 июля 2026 года, не успел получить ни одной готовой статуи.

Кроме того, Трамп добился разрушения части Белого дома.

Не дожидаясь одобрения Конгресса, администрация снесла восточное крыло здания, чтобы построить на его месте роскошный золотой бальный зал — по собственному желанию президента, который давно жаловался на нехватку представительских помещений для приема гостей. Стройка началась без одобрения профильных комиссий, отвечающих за исторические объекты такого значения, и без публичных слушаний, как того требует процедура. Против этого выступил Национальный фонд охраны исторического наследия, подавший иск с требованием остановить работы. Федеральный судья в итоге приостановил стройку. После этого администрация Трампа использовала любой удобный случай, чтобы напомнить публике, как президенту нужен бальный зал.

На апелляционных слушаниях по этому иску в июне 2026 года юрист Министерства юстиции США Яков Рот заявил, что суды в принципе не вправе останавливать действия администрации, даже если Белый дом решит снести бульдозером Статую Свободы, — так он ответил на гипотетический вопрос судьи о пределах президентских полномочий. Кстати, если бы снос действительно состоялся, монумент был бы тут же востребован. В марте 2025 года французский евродепутат Рафаэль Глюксманн потребовал вернуть статую Франции, заявив, что в США больше не уважают свободу.