На торжественной церемонии жеребьевки Чемпионата мира по футболу 2026 года, проходившей в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне, президент США Дональд Трамп получил учрежденную в 2025 году Премию мира ФИФА, став ее первым лауреатом. Принимая награду, американский лидер поблагодарил свою семью и первую леди Меланию.

В видеоролике, посвященном премии, было отмечено, что Дональд Трамп удостоен этой награды за свои усилия, направленные на прекращение нескольких вооруженных конфликтов по всему миру, а также за продолжающуюся дипломатическую работу по поиску мирного урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

Согласно описанию на сайте ФИФА, Премия мира вручается «людям, совершившим исключительные и выдающиеся действия во имя мира, объединяя этим жителей нашей планеты».

Решение об учреждении премии было объявлено президентом ФИФА Джанни Инфантино в ноябре 2025 года без предварительного одобрения совета организации. Этот шаг вызвал критику со стороны экспертов и правозащитников, многие из которых полагают, что награда была создана специально для Трампа. Среди критиков также выступил бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер.

Трамп неоднократно публично выражал желание получить Нобелевскую премию мира, однако не стал ее лауреатом в этом году. Его сторонники утверждают, что заключенное при его посредничестве мирное соглашение между Израилем и сектором Газа делает его наиболее достойным кандидатом на эту престижную международную награду в 2026 году.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике, а финальный матч состоится на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Нью-Джерси.