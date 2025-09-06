Президент США Дональд Трамп 5 сентября подписал указ о переименовании Пентагона (министерства обороны) в «Министерство войны». Пока у нового наименования будет сохраняться статус второстепенного названия. На брифинге в Овальном кабинете, он заявил что новое название больше соответствует сложившейся в мире обстановке.

«Я думаю, что это гораздо более подходящее название, особенно в свете нынешней ситуации в мире. У нас самые сильные вооруженные силы в мире», — сказал Трамп перед подписанием указа.

Документ вводит новые наименования должностных лиц — министр обороны может также именоваться «министром войны» в официальной переписке, публичных сообщениях, во время мероприятий, документах исполнительной власти, не носящих законодательного характера.

Сотрудники Пентагона уже заменили табличку на двери кабинета министра обороны Пита Хегсета. Также обновлен веб-сайт министерства. Старый сайт defense.gov теперь перенаправляет пользователей на war.gov.

Министр Хегсет заявил, что изменение названия — это «не просто переименование, а восстановление». По его словам, Америка будет «воспитывать воинов, а не только «защитников».

Хегсет отметил, что переименования ведомства в Министерство обороны в середине ХХ века США не победили ни в одной крупной войне. Чиновник считает, что возврат к старому названию позволит ведомству «сражаться решительно» и не допускать «бесконечных конфликтов».

«Оно будет сражаться ради победы, а не ради того, чтобы не проиграть», — сказал министр.

Указ Трампа предписывает всем министерствам и другим ведомствам учитывать новые второстепенные названия во внутренних и внешних коммуникациях, а также поручает Хегсету рекомендовать законодательным и исполнительным органам меры по постоянному переименованию Министерства обороны в Министерство войны.

В последний раз название министерства менялось по решению Конгресса, отмечает CNN. Название «Министерство войны» ведомство получило при президенте Джордже Вашингтоне при создании американской армии. В 1949 году название было изменено в рамках широкой реорганизации вооружённых сил при президенте Гарри Трумэне.

В 1947 году Трумэн подписал Закон о национальной безопасности, который объединил военное и военно-морское ведомства, а также министерство военно-воздушных сил в единую организацию под названием Национальное военное ведомство, подчиняющееся гражданскому министру обороны. В августе 1949 года Национальное военное ведомство было переименовано в Министерство обороны.