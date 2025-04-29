30 апреля Дональд Трамп отмечает сотый день на посту президента США. Республиканец заранее назвал период своего «медового месяца» в Овальном кабинете «очень успешным». Впрочем, согласно американским СМИ, рейтинг одобрения главы США уже упал до рекордного минимума — в том числе из-за его противоречивых заявлений. Самые необычные и громкие заявления и шаги Трампа, которыми он запомнился в первые сто дней своего второго президентства, — в материале RTVI.

Подписал рекордное число указов

Едва вступив в должность президента США, Дональд Трамп начал в беспрецедентном темпе ставить под указами свои подписи, как будто автографы. К утру 29 апреля республиканец подписал рекордное количество президентских указов — 139.

Предыдущий рекорд принадлежал Франклину Рузвельту, подписавшему всего 99 указов в свои первые сто президентских дней. Кстати, именно при Рузвельте стодневный срок стал у американцев эталоном для измерения ранних достижений главы государства.

Своими первыми указами Трамп чаще всего отменял распоряжения, введенные при Джо Байдене, сокращал федеральные расходы (в том числе на иностранную помощь путем закрытия USAID) и занимался борьбой с бюрократией.

Порой республиканец устраивал из церемонии подписания указов целое шоу — достаточно вспомнить, как он представил перед телекамерами таблицу с импортными пошлинами, запустившими тарифную войну.

А еще Трамп приказал прекратить «расточительную» чеканку пенни и отменить ограничения на напор воды в душе. Последний указ был представлен на сайте Белого дома с торжественным заголовком: «Президент Дональд Трамп делает американский душ снова великим».

Сделал Мексиканский залив Американским

Другое резонансное распоряжение Трампа — переименование Мексиканского залива в Американский. Президент США не скрывал своего намерения переписать топоним и распорядился это сделать спустя несколько дней после инаугурации. Согласно заявлению Министерства внутренних дел страны, такой шаг подчеркивает «наследие героев и исторических ценностей» Соединенных Штатов.

Позже разделяющий США и Мексику залив переименовала и корпорация Google — впрочем, новое название действует только на американской территории. Топоним остался прежним для мексиканских пользователей поисковика, а для всех остальных указаны оба наименования (при этом вариант Трампа оказался в скобках).

В ответ на риторику Трампа в Мексике напомнили, что еще в 1607 году часть Северной Америки называли «Мексиканской Америкой». А некоторые мексиканские кофейни в знак протеста и вовсе решили переименовать «американо» в «мексикано» — возможно, вдохновившись «русиано» экс-президента России Дмитрия Медведева.

Смена топонима на государственном уровне спровоцировала целый скандал, дошедший до суда: агентство Associated Press отказалось называть в своих публикациях залив Американским, за что его журналистам стали отказывать в доступе в пресс-пул Белого дома.

Предлагал купить Газу и переселить местных жителей

Трамп называл сектор Газа и «символом смерти и разрушения», и «площадкой под снос», и «крупным объектом недвижимости», и даже потенциальной «Ближневосточной Ривьерой». А еще говорил, что «намерен купить Газу и владеть ею».

Еще больше масла в огонь президент США подлил тогда, когда предложил переселить проживающих в Газе палестинцев в «гораздо лучшее жилье» в соседних странах. Эти слова резко раскритиковали в Турции, Египте, Иордании и даже сравнивали с этнической чисткой.

Позже Трамп подчеркнул, что «никто не высылает палестинцев» из Газы — и такое заявление на Ближнем Востоке поприветствовали. Более того, накануне президент США заявил, что попросил израильского премьера Биньямина Нетаньяху содействовать оказанию гуманитарной помощи жителям Газы.

«Речь зашла о Газе, и я сказал: „Мы должны быть добры к Газе… Эти люди страдают“», — сказал Трамп.

Раскрыл новую порцию архивов по убийству Кеннеди

Почти сразу же после своей инаугурации Трамп распорядился обнародовать секретные данные о расследовании убийства президента США Джона Кеннеди в 1963 году. Многие опубликованные документы были известны и ранее, но теперь они доступны в версии без редакционных правок.

И при первой администрации Трампа, и при администрации Байдена американские власти уже публиковали десятки тысяч файлов, посвященных смерти Кеннеди. Еще в 1992 году Конгресс США постановил постепенно опубликовывать все связанные с этой трагедией документы.

Рассекреченные недавно документы так и не подарили миру сенсаций, только раскрыв подробности об источниках и методах работы американских спецслужб в период холодной войны. По словам экспертов, новые данные вряд ли прольют свет на точную мотивацию Ли Харви Освальда убить 35-го президента США.

Заговорил о третьем сроке

Еще задолго до окончания своих первых ста дней в Овальном кабинете Трамп уже высказался о готовности пойти на третий срок. Инаугурация следующего президента США состоится в 2029 году, когда республиканцу будет 82 года. Cтолько же лет было Байдену в конце его президентских полномочий — и в том числе за возраст Трамп неоднократно высмеивал демократа во время предвыборной кампании.

22-я поправка Конституции США запрещает американцам занимать должность президента дольше двух сроков. Однако, по утверждению Трампа, существуют методы, которые могут позволить ему переизбраться еще раз. Какие именно — он не уточнил.

По мнению экспертов из США, Трамп может продлить срок своих полномочий в случае начала «большой войны», по примеру правления Рузвельта во время Второй мировой войны. Кроме того, он может постараться отменить 22-ю поправку.

Газета Daily Mail допустила возможный в теории сценарий с рокировкой: в 2029 году главой США становится нынешний вице-президент страны Джей Ди Вэнс — и сразу же уходит в отставку после инаугурации. А его место занимает Трамп, который, как предполагается, на момент передачи полномочий будет в должности вице-президента.