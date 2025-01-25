Министерство внутренних дел США сообщило, что «с гордостью объявляет» об изменении нескольких географических названий в соответствии с указом президента Дональда Трампа. В частности, теперь Мексиканский залив официально будет называться Американским.

«В соответствии с недавним указом президента Дональда Трампа, Министерство внутренних дел с гордостью объявляет о начале работ по восстановлению названий, которые чествуют наследие американского величия, эти работы уже ведутся», — говорится в заявлении ведомства.

Помимо залива, также Трамп распорядился переименовать гору Денали на Аляске. Ей вернули прежнее название Мак-Кинли, в честь убитого в 1901-м президента США Уильяма Мак-Кинли. Гора носила название Денали (на языке коренного народа коюкон э означает «высокая») с 2015 года в соответствии с решением тогдашнего президента Барака Обамы. В сообщении МВД США это решение названо «оскорблением жизни президента Мак-Кинли».

«Эти изменения подтверждают стремление страны сохранить исключительное наследие США и обеспечить будущим поколениям американцев возможность чтить память героев и исторические ценности», — отмечается в сообщении ведомства.

Теперь Совет США по географическим названиям, находящийся в ведении МВД, должен внести изменения в данные в Информационной системе географических названий страны. В то же время Reuters отмечает, что изменение названия Мексиканского залива вряд ли признают на международном уровне.

Трамп заявил, что хочет изменить название Мексиканского залива на Американский, в начале января. В ответ на это президент Мексики показала на брифинге карту 1607 года, на которой часть Северной Америки обозначена как «Мексиканская Америка».