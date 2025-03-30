Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC не исключил возможности баллотироваться на третий срок, несмотря на то, что это запрещает 22-я поправка Конституции. По его словам, существуют методы, которые позволят ему переизбраться еще раз.

«Многие хотят, чтобы я это сделал. Я преимущественно говорю им, что нам предстоит долгий путь, вы знаете, еще очень рано. Я сосредоточен на текущем моменте», — сказал Трамп.

На вопрос, хочет ли он пойти на еще один срок, глава государства ответил: «Мне нравится работать».

«Я не шучу, но еще слишком рано об этом думать», — отметил Трамп, добавив, что «есть методы, с помощью которых это можно сделать».

На уточняющий вопрос о сценарии, при котором вице-президент Джей Ди Вэнс будет баллотироваться в президенты, а затем передаст полномочия Трампу, действующий американский лидер ответил, что это один из возможных методов, но «есть и другие». Он отказался уточнить, о каких методах может идти речь.

NBC отмечает, что, согласно 22-й поправке к Конституции США, один и тот же человек может занимать пост президента страны не более двух сроков. Внести поправки в основной закон страны будет чрезвычайно сложно и потребует либо двух третей голосов конгресса, либо согласия двух третей штатов созвать конституционный конвент, на котором будут предложены поправки. В обоих случаях изменения должны одобрить три четверти штатов.

Сценарий, при котором Вэнс в 2029 году становится президентом и сразу же уходит в отставку, ранее описала газета Daily Mail. В этом случае главой Белого дома в третий раз может стать Трамп, который, как предполагается, на момент передачи полномочий будет в должности вице-президента. Daily Mail отмечает, что речь идет о лазейке в Конституции США, благодаря которой действующий американский лидер при желании может переизбраться на третий и даже на четвертый срок (до января 2037 года, когда ему будет 90 лет).

Вскоре после победы на выборах в ноябре 2024 года Трамп пошутил о своем намерении переизбраться на третий срок.

«Я предполагаю, что я не буду участвовать в выборах снова, если вы только не скажете: „Он настолько хорош, мы должны что-нибудь придумать“», — сказал он.

В январе 2025 года, вскоре после начала второго президентского срока Трампа, республиканец из палаты представителей Энди Оглс предложил внести изменения в 22-ю поправку Конституции. Он объяснил свою инициативу тем, что действующий американский лидер «является единственной фигурой в современной истории, способной обратить вспять упадок» страны и вернуть ей величие. Для достижения этой цели ему «нужно дать время», пояснил конгрессмен.