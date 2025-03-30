Дональд Трамп может остаться президентом США на третий и даже четвертый срок ― до 2037 года — благодаря простой лазейке в Конституции страны, утверждает британский таблоид Daily Mail со ссылкой на мнение экспертов.

Издание описало сценарий, при котором нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс в 2029 году становится главой Белого дома, но сразу же уходит в отставку. В результате президентом в третий раз становится Дональд Трамп, который, по сценарию газеты, на тот момент является вице-президентом.

22-я поправка к Конституции США гласит, что один и тот же человек не может избираться на пост президента более двух сроков — независимо от того, подряд или с перерывом. Единственным лидером, который управлял США больше двух сроков, был Франклин Рузвельт, остававшийся у власти 12 лет (с 1933 по 1945 год). После его смерти и была ратифицирована 22-я поправка.

«Возможность для Трампа остаться на третий срок — а потенциально и на четвертый, до января 2037 года, когда ему исполнится 90 лет, — не только вероятна, но и проста», — пишет Daily Mail.

Для реализации этой возможности не потребуется выполнять «замысловатые юридические трюки с Конституцией»: все будет зависеть от толкования слова «выборы» в поправке и от лояльности Вэнса, считает издание. Также Трампу понадобится достаточная поддержка населения.

Лазейка, позволяющая президенту США оставаться на посту более двух сроков, была описана еще в 1999 году в юридическом журнале Minnesota Law Review. В публикации говорится, что поправка стала предметом «широко распространенного недопонимания», а идея о том, что любому дважды избранному президенту запрещено занимать этот пост снова, «явно неверна».

Авторы статьи пришли к выводу, что 22-я поправка запрещает именно переизбрание президента, которой уже отбыл два срока на своем посту. Однако возможны сценарии, при которых глава государства может снова вступить в должность без избрания на третий и последующие сроки: например, если он станет вице-президентом, а действующий лидер страны уйдет в отставку или умрет.

Таким образом, Трамп мог бы баллотироваться на пост вице-президента в связке с «номинальным» кандидатом в президенты Вэнсом. В случае победы на выборах Вэнс мог бы сразу после инаугурации уйти в отставку, позволив Трампу занять свой пост, пишет Daily Mail.

Процедурой можно воспользоваться не раз, отмечает газета. Чтобы остаться на потенциальный четвертый срок, Трампу нужно уйти с поста президента до выборов 2032 года и снова выдвинуться в вице-президенты с номинальным напарником.

Верховному суду будет «довольно сложно» отменить это решение, сказал Daily Mail один из авторов статьи в Minnesota Law Review профессор Брюс Пибоди. Любое решение, скорее всего, будет основано на определении слова «выборы», считает он. Если планы по номинальному выдвижению Вэнса будут представлены избирателям открыто до голосования, оппонентам будет сложнее апеллировать к Конституции в суде.

«Я думаю, это один из удивительно простых сценариев. То, что казалось безумием пару десятилетий назад, теперь кажется вполне правдоподобным», — сказал Пибоди.

Прежние лидеры США тоже обращали внимание на лазейку в 22-й поправке, в частности возможность воспользоваться ею изучал Дуайт Эйзенхауэр в 1960 году. Он отмечал, что Минюст изучал вопрос о его потенциальном третьем сроке через вице-президентство и пришло к выводу, что это было бы «абсолютно законно». Эйзенхауэр, однако, не использовал эту возможность. 22-ю поправку также критиковали президенты Гарри Трумэн и Рональд Рейган.

В январе 2025 года, вскоре после вступления Трампа в должность президента во второй раз, республиканец из Палаты представителей Энди Оглс предложил внести изменения в 22-ю поправку, позволяющую одному человеку избираться президентом до трех сроков. Предложение конгрессмена напрямую связано с Трампом. По мнению Оглса, действующий президент США «является единственной фигурой в современной истории, способной обратить вспять упадок» страны и вернуть Америке величие. Для достижения этой цели ему «нужно дать время», пояснил конгрессмен.

Издание Politico упоминало лазейку в 22-й поправке среди возможных вариантов, позволяющих Трампу остаться у власти после 2029 года. Помимо этого, он мог бы инициировать движение за отмену поправки, баллотироваться на третий срок в надежде, что Верховный суд не будет ему препятствовать или «просто отказаться уходить», перечисляет Politico.

Издание отмечает, что на пути каждого из этих вариантов стоят серьезные политические, юридические и практические препятствия, но от перспективы третьего срока Трампа «отмахиваться не стоит».