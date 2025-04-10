Дональд Трамп «делает американский душ снова великим» (President Donald J. Trump Makes America’s Showers Great Again), сообщили в Белом доме. В заявлении американской администрации сказано, что президент США подписал указ, отменяющий ограничения на напор воды, которые были введены еще при Бараке Обаме и Джо Байдене.

«ПРЕКРАЩЕНИЕ ВОЙНЫ ЛЕВЫХ С НАПОРОМ ВОДЫ: сегодня президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, призванный положить конец войне Обамы и Байдена с давлением воды и сделать душевые в Америке снова великими», — говорится на сайте Белого дома.

Приказ предписывает министру энергетики «немедленно отменить чрезмерно сложное федеральное правило», в соответствии с которым менялось определение понятия «насадка для душа». Эти изменения за последние 12 лет вводились дважды.

«Определение, данное Байденом, содержит ошеломляющие 13 000 слов. Оксфордский словарь английского языка дает определение термина “насадка для душа” в одном коротком предложении», — иронично отмечают в Белом доме.

В свою очередь, Трамп «восстанавливает здравомыслие, <…> возвращаясь к закону об энергетике 1992 года, который устанавливает простой стандарт для душа — 2,5 галлона (9,5 литра) в минуту».

«Чрезмерное регулирование душит американскую экономику, укрепляет бюрократию и подавляет личную свободу. <…> Президент Трамп пытался отменить это определение во время своего первого президентского срока, <…> однако Байден свел на нет этот прогресс, и “душевые войны” продолжились», — говорится в заявлении.

Республиканец убежден: американцы «сами платят за воду и должны иметь право выбирать насадки для душа без вмешательства федерального правительства».

Приказ снимает ограничения на потребление воды практически для всех приборов, использующих воду, таких как унитазы, водонагреватели, стиральные и посудомоечные машины.

«Что касается меня, то я люблю принимать приятный душ, чтобы позаботиться о своих красивых волосах», — заявил сам Трамп, которого цитирует Reuters, во время подписания указа в Овальном кабинете.

Но из-за «нелепых правил» ему приходится стоять под душем со слабым напором целых 15 минут.