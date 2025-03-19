Власти США выложили в открытый доступ тысячи засекреченных документов, связанных с расследованием убийства американского президента Джона Кеннеди в 1963 году. Многие из них были опубликованы ранее, но в этот раз файлы появились без редакционных правок и сокращений. Эксперты предупредили, что на их полноценное изучение потребуется время.

Что известно

Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить оставшиеся правительственные файлы об убийствах Джона Кеннеди, его брата Роберта и активиста Мартина Лютера Кинга почти сразу же после своей инаугурации в январе 2025 года.

Первый массив записей был опубликован на сайте Национального управления архивов и документации США 18 марта. Всего к текущему моменту там появилось 2 182 файла, состоящих суммарно из 63 400 страниц. Трамп пообещал предоставить общественности 80 000 страниц.

И первая администрация Трампа, и администрация Байдена уже публиковали десятки тысяч файлов, посвященных убийству Кеннеди. Многие обнародованные накануне документы и ранее были известны, но теперь их можно прочитать без редакционных правок, отмечает The Washington Post. Как пишет Associated Press, эти корректировки «долгие годы сбивали историков с толку и способствовали распространению теорий заговора».

Еще в 1992 году Конгресс США постановил опубликовать все документы, связанные с убийством Кеннеди, в течение 25 лет — к 2017 году. Но это требование встречало сопротивление со стороны американских правительственных агентств, включая ФБР и ЦРУ, которые утверждали, что полное рассекречивание архивов может угрожать национальной безопасности страны.

Впрочем, по мнению профессора Колумбийского университета Тима Нафтали, причиной сохранения такой секретности является именно защита источников и методов ЦРУ в те годы, а не шокирующие детали убийства Кеннеди.

Что уже нашли

Пока что исследователям удалось найти немного новой информации — например, подтверждение того, что США перехватывали коммуникации в союзническом Египте.

Кроме того, в рассекреченных документах упоминается Австралия: так, бывший глава австралийской разведки призывал ЦРУ не допустить огласки расследования «анонимных звонков», поступивших в американское посольство в Канберре до и после убийства Кеннеди.

Звонивший человек представлялся польским шофером в посольстве СССР в столице Австралии. Он утверждал, что покушение на Кеннеди финансировало советское правительство, а за убийство американского президента предлагали $100 тысяч.

Однако австралийские власти выявили, что на советское посольство не работают польские шоферы, и сочли звонившего «чудаком». Тем не менее, расследование телефонных звонков оставалось секретным.

Чего ждут эксперты

Новые записи могут уточнить, где перед убийством Кеннеди находился его убийца Ли Харви Освальд, а также что про это знали американские спецслужбы. Такое мнение в беседе с WP выразил Фредрик Логеваль, профессор истории Гарвардского университета и биограф Кеннеди.

Другой вопрос, который все еще остается открытым, — зачем за несколько недель до убийства Освальд посетил кубинское консульство и советское посольство в Мехико. Это стало известно из архивных документов, опубликованных при Трампе в 2017 году.

Маловероятно, что опубликованные накануне файлы вызовут сенсацию, считает Ларри Дж. Сабато, директор Центра политики Университета Вирджинии и автор книги «Полвека Кеннеди». «Мы никогда не увидим многие из лучших документов. Можно быть уверенным, что их уничтожили задолго до того, как их потребовали передать», — допустил он в разговоре с WP.

Вместе с тем Сабато сообщил AP, что его команда ищет в новом массиве конфиденциальных документов информацию, которая ранее подвергались правкам.

«Должно быть, есть что-то действительно очень деликатное, раз они отредактировали абзац, страницу или несколько страниц в таком документе. Часть о Кубе, часть о том, что ЦРУ делало или не делало в отношении Ли Харви Освальда», — сказал агентству политолог.

При этом вряд ли новые документы раскроют точную мотивацию Освальда убить Кеннеди, предположили в беседе с WP сразу несколько экспертов. Записей допросов Освальда не сохранилось, а сам он полиции ничего об этом не рассказал. Убийца Кеннеди был застрелен в прямом телеэфире владельцем ночного клуба Джеком Руби через два дня после смерти американского президента.

Как убили Кеннеди

35-й президент США Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в результате покушения в Далласе. Во время следования президентского кортежа в центре города раздались выстрелы: пули попали в Кеннеди, сопровождавшего его губернатора Техаса и задели одного из прохожих. Президент умер спустя некоторое время в операционной.

Полиция по подозрению в убийстве арестовала 24-летнего бывшего морского пехотинца Ли Харви Освальда, который в момент покушения находился на снайперской позиции на шестом этаже здания техасского школьного книгохранилища. Спустя пару дней владелец ночного клуба Джек Руби застрелил Освальда, когда его перевозили в тюрьму.

Через год после убийства комиссия Уоррена, созданная президентом США Линдоном Джонсоном для расследования, пришла к выводу, что Освальд действовал в одиночку. Впрочем, это не остановило продвижение многочисленных альтернативных теорий, которые годами подпитывают интерес к подробностям, связанным со смертью Кеннеди.

Некоторые из теорий заговора допускают участие в убийстве американского президента нескольких стрелков, мафии или советского правительства — Освальд некоторое время жил в СССР. Есть версия, что застреливший Освальда Руби также был частью заговора. Но убедительных доказательств всему этому нет.