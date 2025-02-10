Президент США Дональд Трамп поручил министру финансов Скотту Бессенту прекратить производство одноцентовых монет (пенни), сославшись на высокую стоимость их производства. Об этом он объявил в своей соцсети Truth Social.

«Слишком долго Соединенные Штаты чеканили пенни, которые буквально стоят нам дороже двух центов. Это так расточительно! <…> Давайте выкинем лишние траты из бюджета нашей великой страны, даже если это будет всего пенни за раз», — написал Трамп.

Reuters опубликовало эту новость под заголовком «Миллиардер Трамп говорит, что время скромного пенни истекло».

Монетный двор США в своем отчете за 2024 финансовый год привел данные, что производство и распространение одного пенни обходится примерно в 3,7 цента, что на 20% больше, чем годом ранее. Одной из причин подорожания стал рост стоимости металлов, включая цинк и медь.

Монету достоинством в один цент американские власти впервые выпустили в 1793 году. С 1909 года, когда отмечалось сто лет со дня рождения 16-го президента США Авраама Линкольна, на лицевой стороне монеты стали печатать его профиль. С 1980-х годов по сей день пенни делают из цинка, покрытого медью.

Как отмечает CNN, выпуск пенни критикуют уже много лет. Прошлой осенью The New York Times Magazine написал о «парадоксе пенни», когда большинство одноцентовых монет выдаются в качестве сдачи, но никогда не тратятся, и поэтому нужно постоянно выпускать новые монеты на замену тем, что таким образом вышли из оборота.

«Другими словами, мы продолжаем чеканить пенни, потому что никто не использует пенни, которые мы чеканим. По самым скромным подсчетам, по всей стране где-то лежат без дела 240 млрд пенни — это около $7,24 на каждого живущего в США мужчину, женщину и ребенка», — говорилось в статье.

Власти США подошли вплотную к вопросу отмены одноцентовых монет в январе, когда возглавляемый Илоном Маском Департамент эффективности правительства сообщил в соцсети X, что в 2023 году изготовление пенни обошлось налогоплательщикам в сумму более $179 млн.

Некоторые эксперты считают, что отмена пенни поможет сэкономить не только бюджетные средства, но и время взаимодействия между продавцами и кассирами. Тем самым сократится время ожидания в очереди и повысится производительность.

«Если мы сэкономим каждому из покупателей по две секунды, это составит 104 миллиона секунд или 1203 дня», — заявил в 2020 году CNN вице-президент по стратегическим отраслевым инициативам Национальной ассоциации магазинов шаговой доступности Джефф Ленард.

Мелкие монеты в России

В России «Известия» писали в 2019 году, что Центробанк годом ранее не чеканил монеты номиналом ниже рубля, поскольку их было достаточно в обращении. Регулятор тогда отметил, что часть монет остается на руках у населения, не возвращаясь в оборот, и призвал банки проводить работу с клиентами по их возвращению в кассы в обмен на бумажные деньги.

В ноябре 2024 года глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков призвал подумать об отказе от чеканки мелких монет, поскольку они, по его словам, не пользуются существенным спросом у россиян.

ЦБ, со своей стороны, проводит акции «Монетная неделя» по обмену монет на купюры или пополнение счета на равноценную сумму в банках и магазинах по всей стране. В 2024 году в ходе таких акций россияне сдали 75 млн монет, вернув в оборот 320 млн рублей.