Решение россиян хранить деньги на счетах, а не дома, связано с доверием к банкам и выгодными процентами по вкладам. Об этом RTVI заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Так он прокомментировал оценку ВТБ о том, что доля наличности в сбережениях населения достигла минимума за последние шесть лет.

«Все-таки в начале спецоперации была такая нервная обстановка, переживания, экономика немного просела, и люди беспокоились, что все это может привести к проблемам для сбережений в банках. Сейчас все поняли, что банковская система устойчива, нормально функционирует, стабильно, и доверие, соответственно, высокое», — сказал Аксаков.

Он напомнил, что если после начала СВО ключевая ставка составляла около 4%, то сейчас она 21%.

«Соответственно, проценты по вкладам очень высокие, и люди, конечно, настроены зарабатывать. И самое главное — это доверие к финансовой системе, к тому, что Центральный банк контролирует ситуацию, и, конечно же, защита вкладов страхования тоже существует, люди видят, что деньги защищены», — добавил парламентарий.

Для рынка, уточнил Аксаков, выгодно сокращение числа операций с наличными, так как «деньги через банки работают на экономику».

Отдельно депутат высказался о прозвучавшей ранее инициативе увеличить размер страхования банковских вкладов с 1,4 млн до 3 млн рублей. Он отметил, что, по данным ЦБ РФ, нынешний размер страхования покрывает 98% вкладов. И только 2% вкладов превышают этот «лимит». В этой связи он предложил обратить внимание на топ-20 российских банков.

Ранее РБК со ссылкой на зампреда ВТБ Георгия Горшкова сообщил, что из-за «беспрецедентно высокого уровня ставок» доля наличных в сбережениях и инвестициях упала до рекордного минимума за последние шесть лет и может снизиться еще. По его словам, сейчас этот показатель составляет около 15%, то есть примерно 15,9 трлн рублей.

Представитель кредитного учреждения добавил, что общий объем сбережений россиян оценивался без учета страховых резервов и накоплений и остатков на эскроу-счетах. Согласно прогнозу ВТБ, до Нового года примерно 350 млрд рублей сбережений россиян могут оказаться на банковских счетах и депозитах.

Рост ключевой ставки

В феврале 2022 года ключевая ставка резко увеличилась с 9% до 20%. Рост произошел на фоне первых реакций на начало военной операции на Украине и заморозки золотовалютных резервов Банка России за рубежом.

С апреля регулятор начал последовательно снижать ставку — к сентябрю 2022 года она составила 7,5% годовых и оставалась на этом уровне до июля 2023 года, после чего вновь начался рост.

На заседании Совета директоров ЦБ 25 октября 2024 года было принято решение повысить ключевую ставку до 21%. Нынешний уровень ставки в 21% стал максимальным с февраля 2022 года и сравнялся с показателем 22-летней давности.

В конце октября председатель ЦБ на пресс-конференции по итогам заседания его совета директоров говорила, что Банк России в декабре может повысить ключевую ставку еще на два процентных пункта — до 23% годовых.