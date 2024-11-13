Повысить максимальный размер страхового возмещения по банковским вкладам более чем вдвое — с 1,4 млн до 3 млн рублей — предложили депутаты Госдумы во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент RTVI.

«Для укрепления доверия к банковской системе и защиты интересов большинства вкладчиков максимальный размер страхового возмещения необходимо повысить — до 3 млн рублей. Именно на это направлен наш законопроект», — сказал Нилов журналистам.

В сентябре 2024 года системе страхования вкладов исполнилось 20 лет. Максимальный размер страхового возмещения на одного вкладчика первоначально составлял 100 тысяч рублей. В 2008 году он был увеличен до 700 тысяч рублей. В 2014 году максимальный размер страхового возмещения был установлен в размере 1,4 млн рублей, на этом уровне он остается и сейчас.

Нынешний предел застрахованной суммы не менялся уже 10 лет, отметил Нилов.

«А ведь за это время значительно выросли цены и зарплаты, растет инфляция. Кроме того, на фоне повышения Банком России ключевой ставки именно банковские вклады стали надежным инструментом сохранения денежных средств граждан», — сказал соавтор инициативы.

По данным Банка России, на 1 августа 2024 года средства населения на счетах и депозитах в российских банках достигли 50,39 трлн рублей. С начала года их объем рос в среднем на 700 млрд рублей ежемесячно, говорится в сопроводительных документах к законопроекту.

Поправки направлены в правительство для получения заключения, как это требуется по регламенту для внесения в Госдуму, уточнил Нилов.

Ранее зампред комитета Госдумы по финрынку Константин Бахарев заявил RTVI, что система страхования вкладов «успешно работает». «Банковская система нашей страны устойчива, успешно прошла много кризисов, в том числе кризисную ситуацию 2022 года, причем ни у одного банка не была отозвана лицензия, и с 2022 года все крупные банки продолжают выполнять финансовые обязательства перед вкладчиками», — отметил депутат.