Президент США Дональд Трамп решил выполнить еще одно предвыборное обещание — рассекретить документы, которые касаются убийства 35-го главы государства Джона Кеннеди. Он подписал указ 23 января, дав ведомствам 15 дней на то, чтобы ему представили план «полного и всеобъемлющего» раскрытия записей. Хотя американский президент был убит более 60 лет назад и есть официальная версия случившегося в 1963 году, до сих пор в ходу множество конспирологических теорий. Какие версии могут подтвердиться, а какие нет — в материале RTVI.

«Назревшее» решение

Трамп подписал указ о рассекречивании документов спустя три дня после того, как вернулся в Белый дом.

«Продолжающееся редактирование и сокрытие информации из записей, касающихся убийства президента Джона Кеннеди, не соответствует общественным интересам, и публикация этих записей давно назрела», — говорится в документе.

Также 47-й глава государства распорядился обнародовать документы, которые касаются младшего брата застреленного президента Роберта Кеннеди и проповедника, лидера движения за права чернокожих Мартина Лютера Кинга.

«Я решил, что публикация всех записей, которые находятся в распоряжении правительства и относятся к каждому из этих убийств, также соответствует общественным интересам», — отметил Трамп в своем указе.

Старый новый президент распорядился, что в течение 15 дней директор национальной разведки и генпрокурор должны в координации с помощником президента по вопросам национальной безопасности и советником президента представить план «полного и всеобъемлющего раскрытия записей» по убийству Джона Кеннеди.

На дела, касающиеся Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, Трамп дал 45 дней.

Сенатор от Нью-Йорка Роберт Кеннеди, в прошлом генпрокурор США, был застрелен в июне 1968 года в Лос-Анджелесе. Там он произносил речь в связи с победой на праймериз, так как баллотировался на пост президента от демократов. На месте преступления задержали 24-летнего палестинца Серхана Серхана. Его приговорили к смертной казни, однако потом приговор изменили на пожизненное заключение. Он до сих пор отбывает срок. Мартина Лютера Кинга застрелили в апреле того же 1968 года в мотеле «Лорейн» в Мемфисе, штат Теннеси. Подозреваемого в его убийстве и неоднократно судимого Джеймса Эрла Рея схватили в аэропорту Хитроу в Лондоне в июне. Его приговорили к 99 года заключения, он умер в тюрьме в 1998-м.

Официальная версия

Джон Кеннеди был застрелен 22 ноября 1963 года, спустя два года после того, как избрался на пост президента от Демократической партии. Убийство произошло в Далласе (штат Техас), куда он приехал с визитом вместе со своей женой Жаклин Кеннеди. Когда его кортеж следовал по улицам города, послышались выстрелы. В 35-го президента попали дважды: одна пуля попала в спину и вышла через через горло, а другой выстрел был в голову. После этого американского лидера доставили в больницу, но спасти не смогли.

По подозрению в убийстве президента США арестовали Ли Харви Освальда. Он был застрелен жителем Далласа через два дня, когда Освальд выходил из полицейского участка в сопровождении правоохранителей.

Следующий президент Линдон Джонсон создал специальную комиссию по расследованию убийства, которая стала известна как «Комиссия Уоррена» (по имени ее председателя Эрла Уоррена). В сентябре 1964 года этот специальный орган опубликовал доклад, в котором говорилось, что Ли Харви Освальд был снайпером-одиночкой и застрелил президента из окна книгохранилища. Однако в эту единственную официальную версию верят не все.

В 1992 году был принят закон, по которому к октябрю 2017-го все документы об убийстве Кеннеди должны были быть обнародованы. Но сроки по настоянию спецслужб постоянно переносились.

Не один стрелок

Одна из самых популярных конспирологических теорий связана с тем, что стрелок был не один, хотя в докладе 1964 года утверждается, что стрелял только Освальд. Эта теория стала распространяться в массах из-за так называемой «волшебной пули».

Первый выстрел, который попал в Джона Кеннеди и вышел через шею, также поразил и губернатора Техаса Джона Конналли. Пуля попала в его правое плечо, вышла в правой части груди и вновь попала в его левую руку. Такая странная траектория породила версию, что был еще один выстрел. На допросе сам Конналли говорил, что был ранен вторым выстрелом.

Позже выяснилось, что необычная траектория «волшебной пули» могла быть связана с тем, что в кабриолете, в котором ехали Кеннеди и Конналли, сиденья переднего и заднего ряда находились на разной высоте. Сам 35-й президент был выше губернатора Техаса, к тому же Конналли в момент выстрела повернулся к главе государства.

Впрочем, другой выстрел, который попал в американского лидера, откинул его голову назад, то есть стрельба велась спереди, а первый выстрел — сверху сзади, так как изначально попал в спину. Этот факт тоже пошел в копилку теории о втором стрелке. Выяснение правды осложнилось тем, что свидетели путались в показаниях, откуда именно стреляли в главу государства.

ЦРУ причастны?

Факт, что американские спецслужбы, в частности Центральное разведывательное управление (ЦРУ), тормозят рассекречивание документов поставило под удар и их самих. Есть предположение, что они хотят скрыть некомпетентность и правонарушения со стороны ведомств, которые не смогли предотвратить убийство Кеннеди.

К тому же существует версия, что внешнеполитический курс Кеннеди не устраивал определенные силы в спецслужбах.

В мае 2023 года Роберт Кеннеди-младший, племянник погибшего президента и сын сенатора Кеннеди, который тогда был кандидатом в президенты, напрямую обвинил ЦРУ в причастности к убийству 35-го американского лидера.

«Существуют неопровержимые доказательства того, что ЦРУ было причастно к его убийству. Я думаю, что на данный момент это не подлежит никакому сомнению», — заявил он тогда.

Кеннеди-младший снялся с гонки в пользу Трампа, который выдвинул его кандидатуру на пост министра здравоохранения в своей администрации.

Советский след?

Еще одна теория связана с биографией Ли Харви Освальда. Дело в том, что в октябре 1959-го будущий убийца приезжает в Советский Союз. Он заявил о том, что хочет получить советское гражданство, но ему отказали. Также сообщалось, что он хотел стать студентом, но его отправили в Минск работать токарем.

Впоследствии Освальд решил, что не хочет оставаться в СССР. В 1961 году он знакомится со своей будущей женой Мариной, а в мае 1962-го они получают документы, которые позволили семье вместе с дочерью эмигрировать в США.

За пару месяцев до убийства Кеннеди Ли Харви Освальд поехал в Мексику, где обратился в посольство Кубы. Там он рассказал, что хочет посетить Остров Свободы на обратном пути в СССР. Но кубинские чиновники настояли на ободрении со стороны советского посольства.

Там он общался с разведчиками КГБ, которые работали под прикрытием в качестве сотрудников консульского отдела. Из-за этого появилась теория, что Ли Харви Освальд на самом деле был агентом КГБ и выполнял приказы Москвы.

Впоследствии один из них — Олег Нечипоренко — опроверг эту версию.

«Во время пребывания Освальда в СССР его изучали на предмет возможной вербовки. <…> Из-за своей психологической нестабильности и склонности к насилию американец не представлял никакого интереса для КГБ в качестве агента», — рассказал он в 2013 году.

В 1999 году президент России Борис Ельцин передал американскому лидеру Биллу Клинтону досье на Освальда, в котором отмечалось, что советские спецслужбы решили не вербовать будущего убийцу Кеннеди из-за его психики и возможной работы на США.