США все три года продолжения конфликта на Украине были вовлечены в него гораздо более широко и тесно, чем считалось раньше. Об этом говорится в большом расследовании газеты The New York Times (NYT) о скрытой роли Вашингтона в операциях ВСУ.

Публикация основана на более чем 300 интервью, проведенных за год с бывшими и действующими чиновниками, политиками, военными, представителями разведки Украины, США, Великобритании, Германии, Польши, Бельгии, Турции и стран Балтии.

Один из руководителей европейской разведки рассказал NYT, что его ошеломило, насколько глубоко его коллеги из НАТО ввязались в украинские операции. По словам собеседника издания, они «стали частью цепочки убийств».

Как пишет газета, спустя два месяца после начала военных действий на Украине в штаб-квартире Армии США в Европе и Африке, расположенной в немецком Висбадене, начал работу командный центр, где американские военные вместе с украинскими разрабатывали военные операции и контрнаступления Киева.

С американской стороны партнерство координировал командующий 18-м воздушно-десантным корпусом генерал-лейтенант Кристофер Донахью, с украинской — генерал-лейтенант Михаил Забродский.

Военные и сотрудники ЦРУ в Висбадене направляли общую стратегию боя, помогали планировать и поддерживать кампанию украинских ударов по Крыму, разрабатывали стратегию контрнаступления ВСУ в 2022 году и в середине 2023-го, контролировали удары с использованием систем залпового огня HIMARS, а также передавали украинским военным точную информацию о целях для ударов, пишет NYT.

Правила обмена разведданными запрещали передавать Украине данные о целях внутри России, а также о местонахождении высокопоставленных россиян, например начальника Генштаба Валерия Герасимова, говорится в публикации. Американские военные через защищенное облако передавали Украине координаты, не раскрывая источники и методы получения данных. Со слов Забродского, Донахью в ответ на сомнения Киева призвал «не беспокоиться» и «просто верить», что удар достигнет цели, а «результат понравится» украинской стороне.

В критические моменты партнерство было основой украинских военных операций. Однако в конечном итоге оно стало натянутым, а ход военных действий изменился «на фоне соперничества, обид и расхождений в задачах», пишет NYT.

Украинцы иногда считали американцев властными и контролирующими, а те «не могли понять, почему украинцы просто не прислушиваются к хорошим советам», говорится в публикации. В Киеве постоянно стремились к «большой победе», считая, что американцы сдерживают их, предпочитая сосредоточиться на достижимых задачах. По мере того, как украинцы получали все большую автономию в рамках партнерства, они все чаще утаивали от Вашингтона свои намерения.

Их возмущало, что США не давали им желаемое оружие и оборудование. Американцы же были недовольны «необоснованными требованиями» Киева и его нежеланием предпринимать «политически рискованные шаги», чтобы укрепить свои позиции.

«Лунный град»

В числе военных операций, в разработке которых принимали участие США, газета называет план Lunar Hail («Лунный град») 2024 года. Он предусматривал нанесение ударов по 100 объектам инфраструктуры в Крыму, включая Крымский мост.

До тех пор мост был «красной линией» для США, в 2022 году Белый дом запретил помогать ВСУ атаковать его, отмечает издание. Однако после согласования операции «Лунный град» американская администрация уполномочила военных и ЦРУ тайно работать с украинцами и британцами над планом атаки с целью обрушения моста.

Конструкции моста предполагалось ослабить с помощью ракет ATACMS и морских беспилотников, но, пока готовилось нападение, Россия усилила оборону опор Крымского моста. Американские генералы не одобрили предложение украинцев атаковать мост только ATACMS, но в итоге уступили.

В середине августа 2024 года ВСУ попытались ударить по мосту, но не преуспели. New York Times не называет дату атаки. 16 августа Минобороны России сообщало об уничтожении 12 ракет ATACMS над Крымским мостом.

«Иногда им нужно попробовать и потерпеть неудачу, чтобы понять, что мы правы», — прокомментировал действия ВСУ неназванный американский чиновник.

Контрнаступление 2023 года

Еще одним примером расхождения позиций американских генералов с командованием ВСУ газета называет украинское контрнаступление 2023 года, обернувшееся провалом. В коалиции преобладало мнение, что оно станет последним в конфликте: ожидалось, что после этого Россия пойдет на мирную сделку, пишет NYT.

Однако разработанная в Висбадене стратегия «пала жертвой внутренней политики Украины». У главкома ВСУ Валерия Залужного и его подчиненного, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского было разное видение на стратегию контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал в этом споре Сырского. В результате ВСУ «вложили огромные силы и ресурсы в безуспешную, в конечном счете, кампанию» по возвращению контроля над Бахмутом (Артемовском), констатирует газета.

Залужный поддержал план, ключевой частью которого было наступление на Мелитополь. Сырский должен был возглавить вспомогательные усилия на востоке вокруг Бахмута. Однако впоследствии ВСУ решили действовать сразу в трех направлениях, не уведомив об этом американцев.

Разведка США заметила, что украинские войска и боеприпасы «движутся в направлениях, которые не соответствовали согласованному плану». На польской границе была организована срочная встреча, во время которой Залужный признался, что ВСУ отошли от первоначального замысла. Командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Каволи в ответ заявил, что «это не план».

Впоследствии Киев еще не раз во время контрнаступления отвергал рекомендации американских военных. В итоге Сырский не смог вернуть Артемовск и продвинуться к Луганску, как рассчитывал, до Мелитополя ВСУ тоже не дошли.

«Контрнаступление должно было нанести сокрушительный удар. Вместо этого оно встретило бесславный конец», — пишет NYT.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак объяснил провал операции «политической нерешительностью» союзников и «постоянными» задержками в поставках оружия. После неудавшегося наступления США и Украина сохранили отношения, но это уже не было «вдохновенное и доверительное братство» образца 2022 года ― начала 2023 года, сказала бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер.

Курская область

Вторжение ВСУ в Курскую область в августе 2024 года, о котором Украина тоже не уведомила США, стало для американцев «существенным нарушением доверия», пишет New York Times. Киев не только снова оставил партнеров в неведении, но еще и нарушил договоренность, использовав западную технику в военных действиях на территории России.

Американцы могли бы остановить свою поддержку, поскольку ВСУ своим вторжением пересекли пределы разрешенной «зоны операций». Однако они понимали, что это «может привести к катастрофе» и гибели украинских солдат в Курской области, рассказал газете неназванный представитель администрации США.

«Это был не почти шантаж, а именно шантаж», — заявил NYT высокопоставленный чиновник Пентагона.

19 марта президент России Владимир Путин заявил, что российские войска завершают разгром ВСУ в Курской области. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов 29 марта сообщил, что под контролем ВСУ в регионе осталось только три населенных пункта.